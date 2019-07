Osheaga lance son propre look festival

Osheaga s'est inspiré du look de ses festivaliers pour créer une collection de vêtements qui va au-delà du t-shirt au logo voyant et à la coupe quelconque.

La collection « Lifestyle », pour femmes, propose des brassières sportives, des shorts de vélo et de course, un haut court et un coupe-vent imperméable conçus par l'entreprise montréalaise O8 lifestyle.

Les morceaux sont en vente en ligne dès maintenant, en quantité très limitée.

Voyez la collection : https://boutique.osheaga.com/fc/