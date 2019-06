Guillaum Chaigne voit grand dans le Vieux

« Avec l'expansion de l'entreprise et de l'équipe, j'avais besoin de plus de place. Mon but est d'agrandir mon offre de services, pour mieux répondre aux demandes », note-t-il.

Lancée en 2015, la marque homonyme connaît une belle croissance et s'est notamment fait remarquer par le magazine anglais Pause, qui a consacré un article à sa plus récente collection SS19 Rising, en mai dernier. Fidèle à l'esthétique de Chaigne, la collection mélange les basiques comme les t-shirts et vestes en jeans à des pièces plus techniques - comme son parka, introduisant une technologie « cooltouch » grâce à une membrane de polyrayonne avec vinyle qui conserve la fraîcheur - et les morceaux travaillés avec des techniques inspirées de la haute couture, alors qu'il fait tout à la main, artisanalement, dans son atelier.