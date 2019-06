Hatchi Design: la mode de mère en fille

Selma Benterki et Latifa Boukendakdji sont deux véritables passionnées de mode. En 2017, la fille et la mère d'origine algérienne ont lancé leur marque de vêtements pour femmes, Hatchi Design.

Olivia Lévy

Selma Benterki et Latifa Boukendakdji sont deux véritables passionnées de mode. En 2017, la fille et la mère d'origine algérienne ont lancé leur marque de vêtements pour femmes, Hatchi Design, pour laquelle tout est conçu et fabriqué à Montréal. Des robes, jupes et pantalons au style très épuré.

« C'est un style qui me ressemble, très simple, urbain-chic, confortable et abordable. C'est très facile à porter dans la vie de tous les jours au bureau comme le soir », dit Selma Benterki, qui dessine les collections. « C'est très intemporel, les couleurs sont neutres, blanc, noir, gris. J'aime tout ce qui est chic et urbain. Mes inspirations sont Alexander Wang et Helmut Lang », ajoute-t-elle. La marque se veut aussi écoresponsable. Les tissus utilisés sont respectueux de l'environnement : le bambou, le coton biologique, le polyester recyclé, le tencel et la soie naturelle. « Je sais bien que le terme "écoresponsable" est très utilisé, mais nous faisons vraiment très attention à ce que toutes les matières que nous utilisons soient écologiques », indique la jeune femme.