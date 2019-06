(Québec) S'ouvre aujourd'hui au Musée de la civilisation de Québec une exposition consacrée au designer Jean-Claude Poitras, réalisée conjointement avec le musée McCord, où Jean-Claude Poitras - Mode et inspirations sera présentée à l'automne. Nous l'avons parcourue en compagnie du créateur qui vient tout juste de célébrer son 70 e anniversaire.

S'adonnant à un art décloisonné - il a autant ciselé les plus belles robes de soirée pour des événements ultra-glamour que rendu sa mode accessible en s'associant, par exemple, avec Le Château -, il a toujours été mû par sa passion des matières et inspiré autant par ses muses, l'âge d'or du cinéma hollywoodien que ses voyages, en se laissant toujours guider par son intuition. Résultat : plusieurs pièces sont étonnamment actuelles, de son trench-coat revisité à son exploration du « masculin-féminin ».

Enfant sensible et interpellé dès son plus jeune âge par les textiles et les couleurs, le foisonnant créateur a marqué le milieu de la mode au Québec : il a notamment remporté le prestigieux prix Fil d'or, à Monte-Carlo en 1989, et a habillé de nombreuses personnalités québécoises au cours de sa carrière.

L'exposition Jean-Claude Poitras - Mode et inspirations est l'occasion de découvrir l'univers créatif riche du designer à travers plusieurs artefacts : des vêtements, bien sûr, mais aussi des documents d'archives, dont plusieurs photos et vidéos, des lettres, des affiches, des croquis et divers objets porteurs de mémoire, le tout complété par des dispositifs multimédias très bien réalisés permettant de s'immerger dans les diverses inspirations du designer, au fil des époques.

Ces derniers sont issus en grande majorité de dons que M. Poitras a faits au Musée de la civilisation et au musée McCord, entre 2001 et 2017. Il s'agit d'ailleurs de la première exposition réalisée conjointement par les deux musées, qui ont chacun puisé dans leurs collections pour créer cette exposition qui se transportera dans la métropole en octobre.

Trente ans de création

Certains se souviendront de l'exposition-rétrospective consacrée à la vie de Jean-Claude Poitras au Centre d'art Diane-Dufresne à Repentigny, à l'été 2017, à laquelle le créateur avait collaboré de près. Mais cette exposition, explique-t-il, nous amène ailleurs.

« Cette exposition concerne strictement mes 30 ans de création de mode. Ce n'est pas mon regard, mais le regard de toute cette équipe formidable. »

- Jean-Claude Poitras

« Mais je me retrouve totalement là-dedans, dans mon essence, mes émotions, poursuit-il. Je ne voulais surtout pas que ce soit une exposition froide. »

D'ailleurs, l'équipe qui a travaillé à créer l'exposition l'a amené à voir d'un autre oeil certains aspects de son travail, comme les allusions à l'univers religieux et l'influence de l'Église avec ses robes-soutanes aux lignes sobres et cols montés. « Je ne m'étais jamais attardé à ça ! Mais je réalise à présent que mes manteaux peuvent rappeler certains détails des costumes liturgiques. »

Divisée en trois zones (Les débuts, Les muses et le cinéma, Les voyages) et s'amorçant par une ligne du temps présentant les moments charnières de sa carrière de créateur de mode, l'exposition invite au voyage plus qu'à l'enseignement purement chronologique, une bonne façon d'aborder le travail du créateur.

« Philippe Noiret, que j'adore, a déjà dit, à propos de la vie : ‟Vous savez, le voyage est court, autant le faire en première classe. » C'est exactement ça pour moi, c'est ce que je souhaite que les gens vivent en venant voir l'exposition. »

« Je trouve ça très ingénieux, la façon dont ils présentent le tout, en mélangeant les époques. On voit le fil conducteur qui traverse toutes mes créations, dont mon amour pour la qualité des matières », constate celui qui s'est beaucoup passionné pour les textiles luxuriants et colorés qu'il a notamment rapportés de ses nombreux voyages en Asie, en Afrique et en Orient.

Jean-Claude Poitras - Mode et inspirations sera présentée jusqu'au 15 septembre au Musée de la civilisation, puis du 24 octobre au 26 avril 2020, au musée McCord