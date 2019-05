Efforts Mtl: sportifs de salon

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

Qui a dit qu'il fallait être sportif pour porter des vêtements de sport ? C'est un peu la prémisse d'Efforts Mtl, une nouvelle collection de « vêtements et accessoires de sport pour paresseux », collaboration éphémère entre Jacinthe Loranger, artiste montréalaise spécialisée en sérigraphie, et Ariane Michaud, designer et enseignante au Collège LaSalle, qui veulent ainsi expérimenter une autre façon de faire de la mode et repenser l'idée même de collection.