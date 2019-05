Le retour des bottes de cowboy

Ainsi, porter des bottes de cowboy est un « statement » : on assume... ou on passe son tour ! Myriam Laroche, fondatrice de l'Eco Fashion Week, se souvient de la grande popularité des bottes de cowboy à la fin des années 80 et au début des années 90. « On les portait avec un palazzo et un bodysuit, se souvient-elle. J'avais du mal à mettre mon pied dedans, ce n'était pas très confortable ! »

« C'est un objet extrêmement puissant, qui évoque toute la culture western », explique Melissa Maya Falkenberg, animatrice, chroniqueuse et auteure. Pour cette spécialiste du western, la botte de cowboy est intimement liée au cowboy lui-même, ce héros « issu du peuple, travaillant, gentil avec tout le monde, hors-la-loi mais cool ». Elle rappelle que « l'ancêtre du cowboy, c'est le vaquero espagnol, noble et conquérant, qui portait des bottes hautes ».

La botte de cowboy, noire, brune ou blanche pour ceux qui aiment oser, est bel et bien de retour. Déjà amorcée l'automne passé, la tendance prend de l'ampleur : plusieurs designers, comme Fendi, Calvin Klein, Givenchy, Vuitton et Isabel Marant, l'ont mise en vedette dans leur collection printemps/été 2019. Sur les réseaux sociaux, les fashionistas, les célébrités et les influenceurs les portent courtes, munies de talons et avec beaucoup d'ornements.

« C'est une mode de fond. Chaque décennie, les designers les ressortent ; les gens ne vont pas toujours les accepter », pense Louise Labrecque, styliste et auteure.

Jessica Simpson, Taylor Swift, Paris Hilton, Britney Spears, Lady Gaga et Katy Perry, entre autres, sont fans des bottes westerns. En 1961, Marilyn Monroe avait semé l'émoi en s'affichant avec des bottes de cowboy dans le film The Misfits (Les désaxés) : cela avait grandement contribué à lancer la tendance à l'époque.

Ça revient... vraiment ?

Des défilés aux magasins à grande surface en passant par les personnalités mode les plus influentes : les bottes de cowboy sont partout cette saison. Et cela risque de durer deux ou trois ans, selon les experts interrogés. « La tendance est à la botte de cowboy, mais pas au look cowboy intégral ! », souligne Louise Labrecque. Elle rappelle qu'il y a une différence entre la botte « de cowboy » et la botte dite « western ». C'est cette dernière, plus décorée, plus audacieuse et aux talons un peu plus arqués que la botte de cowboy classique, qui gagne en popularité ces temps-ci.

Pourquoi maintenant ?

La tenue de grands festivals de musique, comme Coachella et Osheaga, n'est pas étrangère au retour des bottes de cowboy, selon Mme Labrecque. « Le style bohémien est très tendance, particulièrement dans ces grands événements, dit-elle. On y voit beaucoup de robes à volants, d'imprimés à fleurs, bref, tout ce qui est gipsy y est à l'honneur. »