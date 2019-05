Pilote & Filles: dix ans de vêtements conçus pour elles

« Nous sommes les pionniers et les chefs de file dans le domaine, car depuis 10 ans, on a habillé plus de 550 000 femmes. On s'adresse évidemment à un public plus large, comme toutes les femmes qui se promènent en forêt, qui aiment aussi bricoler, jardiner, rénover, bref, qui travaillent avec leurs mains, comme moi », explique Marie-Lise Pilote, en entrevue avec La Presse.

L'humoriste et femme d'affaires a eu cette idée alors qu'elle animait l'émission Ma maison Rona, car elle ne trouvait pas de vêtements appropriés. « Les frères Bernadet de l'entreprise Paragone m'avaient offert une paire de bottes de sécurité, roses, très inconfortables, des bottes de gars déguisés en filles ! », explique-t-elle. Elle leur a alors proposé de s'associer avec eux et de créer une collection de vêtements destinée aux femmes.

Pilote & Filles offre donc des chemises à carreaux roses, des pantalons, des manteaux isolés, des chaussures et bottes de sécurité avec embouts et semelles d'acier CSA (certifiées) ainsi que des accessoires comme des chaussettes, casquettes et ceintures, et même des gants de travail manucurés.

« Ces gants-là sont un vrai succès depuis 10 ans ! dit-elle. On propose des vêtements colorés, car le monde de la construction est brun et beige. Plus on va voir de la couleur sur les chantiers, et plus ça va vouloir dire qu'il y a des femmes. » Et il est important à ses yeux que les femmes se sentent belles, mais aussi bien dans leur peau, puisque ça leur procure de l'assurance. « On en a besoin quand on travaille dans un milieu majoritairement masculin. »

Une mission