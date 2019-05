Le retour du scrunchie (ou chouchou)

C'est une chanteuse et musicienne d'origine italienne, Rommy Revson, qui a breveté l'invention en 1987. L'Américaine de 43 ans cherchait une solution de rechange aux accessoires de plastique et de métal pour les cheveux. À l'époque, les femmes qui avaient de longs cheveux les attachaient avec des élastiques de caoutchouc qu'elles camouflaient avec des rubans.

Au Québec, on appelle chouchou (comme en France) ou scrunchie (comme aux États-Unis) cet élastique recouvert de tissu (coton, velours, soie) qui sert à faire une queue de cheval ou à maintenir un chignon. Certains l'adorent, d'autres adorent le détester ; la série culte Sex and the City s'est déjà moquée de la tendance dans un épisode de sa sixième saison (en ondes en 2003). L'objet a connu ses heures de gloire dans les années 90.

S'affichant avec ce nouvel accessoire mode, les vedettes de l'époque, comme Madonna, Paula Abdul, Jennifer Aniston, Debbie Gibson et Sarah Jessica Parker, ont lancé la tendance. Rapidement, les scrunchies ont gagné le coeur des fashionistas qui y voyaient un nouvel accessoire mode à agencer à leurs tenues. « Je me souviens d'en avoir acheté 10 pour 5 $. Ça a bercé toute mon adolescence ! », s'exclame l'animatrice télé de 36 ans Laurence Bareil, qui est derrière le site lareinedushopping.ca.

M me Revson aurait d'abord appelé le nouvel accessoire scunci, du nom de son caniche. Puis, devant le succès commercial de sa création, le nom aurait migré vers scrunchie, jugé plus accrocheur et plus facile à prononcer.

« Est-ce déjà parti ? », demande Mme Bareil en riant. Depuis plusieurs années, le chouchou est de retour... de façon discrète. « On les voit beaucoup chez les artisans et dans les friperies, dit Rachel Cameron, coiffeuse propriétaire de Couronné Salon de coiffure. Ils sont souvent faits à la main, avec des tissus floraux et vintage. » Dans la dernière année, la tendance a pris de l'ampleur : les magasins à grande surface (Forever 21, H&M, American Apparel, Topshop, etc.) en proposent maintenant, et plusieurs influenceuses mode (Kim Kardashian et Bella Hadid, entre autres) l'affichent fièrement.

Sur les passerelles, Marc Jacobs, Fendi et Balenciaga ont présenté des scrunchies dans leurs récentes collections... portés dans les cheveux ou en bracelets ! « Aux poignets, ils deviennent des bracelets mode qui ont du volume », souligne Shannon Papineau qui a lancé en 2017, avec sa mère, une gamme de chouchous faits à la main, Kréation 26. « Les chouchous complètent vraiment bien un look vintage, et ce genre de look est très à la mode en ce moment. »

Pourquoi maintenant ?

« Tout finit par revenir ! La mode, c'est un cycle », croit Mme Papineau. Pour Laurence Bareil, la popularité grandissante des looks associés aux années 80-90, incluant le retour du fluo, des tailles hautes, du jumpsuit ou encore de matières comme le velours, y est pour quelque chose. « Aussi, le sportswear, où on veut s'habiller tout confort et relaxe, est aussi très à la mode, dit-elle. Le scrunchie s'inscrit également dans ce courant. »