Cinq jeux à découvrir, pour des soirées ludiques en famille, entre amis et même en solo

Legacy of Yu

Tout l’été, la communauté des adeptes de jeux en solo a vibré pour ce titre costaud, mais qui crée tellement la dépendance ! Le but du joueur est de réussir à construire un canal pour éviter l’inondation, tout en repoussant les attaques barbares. Il lui faudra, pour y arriver, bien gérer ses ressources, prendre des risques au bon moment et utiliser ses ouvriers à bon escient. Ce n’est pas simple. En dix parties, on compte plus de défaites que de victoires. Mais on espère toujours : de nouvelles cartes s’ajoutent au gré des parties, nous simplifiant (parfois !) la tâche. Pour amateurs de jeux narratifs qui ne rechignent pas devant les défis !

Stéphanie Morin, La Presse

Pour 1 joueur de 14 ans et plus. Durée : 60 minutes. Prix : 85 $

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le jeu de société Yum Pirates

Yum Pirates

Inventé en 1960 par le Québécois Harvey Grinsell, le mythique jeu YUM est aujourd’hui dans le giron de l’éditeur lévisien Gladius, qui a complètement revitalisé le jeu de dés classique. Sa dernière incarnation est Pirates, qui s’inspire de la mécanique de YUM, mais en allant beaucoup plus loin. En effet, on incarne ici un pirate qui dispose de pouvoirs accessibles quand on choisit de jouer le dé de pouvoir – on peut le lancer seulement cinq fois, alors il faut l’utiliser à bon escient. Quant aux dés de piraterie, ils permettent d’attaquer les navires des autres pirates, de réparer le sien ou d’acheter des boulets de canon. Attention toutefois au kraken ! Notre testeur ado a bien aimé, mais soutient à juste titre que le jeu est plus agréable à quatre joueurs qu’en duel. Excellent rapport qualité-prix.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Pour 2 à 4 joueurs de 7 ans et plus. Durée : 25 à 35 minutes. Prix : 25 $

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le jeu de société Romi Rami

Romi Rami

À la recherche d’un jeu de cartes facile à comprendre, qui peut intéresser à la fois les grands-parents et leurs petits-enfants ? Le jeu québécois Romi Rami conviendra parfaitement. Dans cette version simplifiée du jeu de tuiles Rummy, les joueurs doivent composer des trios ou des suites avec leurs cartes numérotées. Mais attention : il y a des trophées à gagner et ces derniers pourraient bien changer l’issue de la partie. Ce jeu rassembleur signé Antoine Lefebvre (et édité par Randolph) est parfait pour des parties rapides en famille, une fois les devoirs terminés !

Stéphanie Morin, La Presse

Pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 30 minutes. Prix : 20 $

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le jeu de société Donne-moi ça !

Donne-moi ça !

Vous avez toujours rêvé d’être couronné le roi de la patate ? Voilà votre chance ! Il n’est pas recommandé de jouer à ce jeu déjanté complètement chaotique à moins d’une heure de l’heure du dodo des plus jeunes joueurs. Le but est simple : le premier joueur qui écrit les chiffres jusqu’à 50 sur les patates de la feuille devant lui gagne. Pendant ce temps, selon le résultat du dé, les autres joueurs font des simagrées juste à côté de lui, changent de feuilles entre eux ou volent le crayon de celui qui écrit en criant : « Donne-moi ça ! » Dans ce jeu inventé par les mêmes esprits tordus qui ont pondu le fameux Taco Chat Poulet Poutine Pizza, plus on est de fous, plus on rit ! Le jeu est déjà dans les bagages en vue de la prochaine réunion de famille avec les cousins et cousines !

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Pour 3 à 8 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 10 à 30 minutes. Prix : 23 $

PHOTO JUMBO GAMES Le jeu de société Hitster

Hitster

Ouvert il y a 30 ans comme boutique de BD et de cartes de collection, Le Maître des jeux, à Saint-Eustache, a très rapidement élargi ses activités pour proposer jeux, jouets et passe-temps, s’affirmant comme référence dans l’ouest de la couronne nord. Le gérant Marc-André Meloche a parcouru ses rayons avant de nous suggérer Hitster, jeu qui reprend la mécanique de Timeline en l’appliquant à des pièces musicales des 100 dernières années. Ce qui est génial ? On peut écouter la chanson, chacune des 308 cartes comportant un code QR lié à la plateforme Spotify. « En tant qu’amateur de musique, j’ai tout de suite été accroché, soutient Marc-André Meloche. On met une carte révélée avec le nom et l’année de la chanson et on la place dans l’échelle du temps. Mais ça reste un jeu de party, pas besoin d’être un connaisseur, tout le monde va reconnaître les chansons. » On peut jouer individuellement en mode compétitif, mais aussi en mode coopératif où l’on cherche à trouver un maximum de bonnes réponses. « Chez nous, on joue en famille, tous ensemble, nous dit Marc-André. On recommande de jouer de 2 à 20 joueurs, mais on peut être vraiment beaucoup et avoir du plaisir à s’obstiner sur la place des chansons. »

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Pour 2 à 20 joueurs de 16 ans et plus. Durée : 30 à 60 minutes. Prix : 30 $