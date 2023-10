Hernán Losada s’exprime très bien en français. Mais pour éviter que cette réponse soit mal comprise, il a préféré s’adresser aux médias — et aux partisans — dans la langue de Sir Alex Ferguson.

Lundi matin, au Centre Nutrilait, par une glorieuse journée du début d'octobre. Le CF Montréal, qui n’a pas gagné en six matchs, s’apprête à jouer sa saison avec deux rencontres à domicile. Deux affrontements qui s’avéreront cruciaux dans la course aux éliminatoires.

Le confrère Jérémy Filosa, du 98,5 FM et du balado IMFC Radio, demande à l’entraîneur-chef du CF Montréal s’il considère que ses joueurs ont encore l’oreille attentive face à ses conseils, au milieu de cette séquence difficile.

Losada s’est lancé dans une longue réponse de 3 minutes 30 secondes, au cours de laquelle il a tenu à relativiser les récents insuccès de son club en fonction des réussites de la saison.

« Nous n’avons pas été à la hauteur sur la route, explique-t-il. Ça, c’est un fait. Mais nous avons neuf victoires à la maison. Cette année, nous avons battu le record de jeux blancs, avec 11. Nous avons atteint la finale du Championnat canadien. Et avec trois matchs à faire à la saison, avec un groupe très jeune, 11 nouveaux joueurs, une année remplie de changements, on est en bonne voie de se qualifier pour les séries. Je ne sais pas si vous y auriez cru en début d’année, en particulier avec le mauvais début de saison que nous avons eu. »

Le technicien enchaîne en supposant que ce genre de question laisse présager « des attentes beaucoup plus hautes » envers son club.

« [Jeudi dernier], j’ai dit que la pression est sur les équipes [qui dépensent plus], et immédiatement, on a dit que je n’étais pas assez ambitieux. Je suis très ambitieux. Le club est très ambitieux. On a juste une mentalité différente des autres équipes. »

Il explique que cette « mentalité » implique de donner la chance aux joueurs de l’académie et aux jeunes de se développer. « Je pense que c’est quelque chose qu’on a réussi cette année. » Losada cite Jules-Anthony Vilsaint, Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Jonathan Sirois, « l’évolution » de Gabriele Corbo, sans toutefois parler de Sean Rea.

Oui, Losada regrette de ne pas avoir obtenu plus de points à domicile contre le Fire et le FC Cincinnati à la mi-septembre. Mais il rappelle que son équipe est dans une position avantageuse par rapport au New York City FC (8e, 38 points) et au D.C. United (10e, 37 pts), deux formations qui n’ont que deux matchs à jouer, contre les trois du CFM (9e, 37 pts).

« C’est ce qu’on voulait au début de l’année : se battre pour une place en séries. On a connu des hauts et des bas, mais nous sommes où nous sommes. »

Et Hernán Losada de conclure : « Ça dépend de comment vous voyez les choses. Voulez-vous voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Je choisis de voir le verre à moitié plein. Il y a eu beaucoup de positif, et la saison n’est pas encore terminée. La cerise sur le gâteau sera de se qualifier pour les éliminatoires. »

« Pas de pommes pourries »

La séquence sans victoire a commencé le 30 août, une défaite de 2-0 face au NYCFC. Mais c’est vraiment lors des deux derniers matchs à l’étranger que l’étau s’est resserré autour du CF Montréal. Les performances ont été aussi mauvaises que les résultats. Juste avant, le club avait dominé le Fire sans marquer, puis avait tout juste concédé le match nul contre Cincinnati, la meilleure équipe de la MLS en 2023.

Malgré tout, George Campbell affirme que le groupe est toujours soudé dans le vestiaire.

« Nous sommes tissés serrés (we’re strong together), assure le défenseur américain. Nous n’avons pas de pommes pourries. Nous avons confiance l’un envers l’autre. Je ne pense pas que les derniers matchs vont nous affecter tant que ça. »

Le Dynamo de Houston a remporté la US Open Cup contre un Inter Miami sans Lionel Messi, la semaine dernière, puis a fait match nul contre le FC Dallas dans le derby texan ce week-end. C’est une équipe dangereuse qui s’en vient à Montréal, mercredi. Et Hernán Losada la connaît bien.

« J’ai regardé la finale, j’ai regardé plusieurs matchs de Houston. C’est une équipe très organisée, compacte, solide, qui effectue de nombreuses transitions rapides vers l’avant. »

Losada rappelle que plusieurs joueurs de Houston, comme Hector Herrera du Mexique et Adalberto Carrasquilla du Panamá, ont des rôles importants en équipes nationales. Il dit aussi « respecter » l'entraîneur Ben Olsen, « qui a beaucoup d’expérience en MLS. »

Mais son plan de match ne changera pas, dit-il.

« On prépare les matchs à la maison toujours de la même façon, peu importe qui est l’adversaire. »

Il reste à voir si le verre se videra ou se remplira de lui-même.