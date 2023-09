Pour un entraîneur-chef dont le club est plus près du précipice que de la terre ferme, Hernán Losada ne semble pas inquiet outre mesure.

« Il n’y a honnêtement pas de pression », a lancé le technicien, jeudi matin, avant l’entraînement de ses ouailles au Centre Nutrilait.

Le CF Montréal, en huitième position dans l’Est, est pourtant à un seul point d’être écarté des éliminatoires, à quatre matchs du fil d’arrivée. Il n’a pas gagné en cinq rencontres, dont trois à la maison. Il sera en visite à Orlando, deuxième de la conférence, samedi.

Mais pour Losada, l’Impact est aujourd’hui « dans une position que personne n’a imaginée ».

« Oui, le club [croit aux éliminatoires]. Oui, les joueurs. Oui, nous-mêmes. Oui, les partisans du CF Montréal. Mais le monde extérieur ne croit pas qu’on puisse faire les séries. »

La pression, elle est pour toutes les équipes qui ont investi des millions pour devenir championnes. C’est à eux de faire les séries, de supporter la pression, ce n’est pas à nous. Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Son milieu de terrain Bryce Duke n’est pas tout à fait du même avis. « Il y a eu de la pression depuis le début de la saison, explique-t-il. On est en 8e place, le but est de rester entre la 7e et la 9e, de bien jouer et de se qualifier pour les éliminatoires. »

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Bryce Duke

Mais Losada préfère pour l’instant que son équipe reste « solidaire ».

« On va essayer de faire le maximum, dit-il. Et à la fin de la saison, on pourra dire qu’on aura donné absolument tout, qu’on est restés ensemble jusqu’à la fin. On va être heureux de la saison qu’on a faite, mais on va aussi faire une analyse pour devenirs meilleurs l’an prochain. »

Est-ce à dire que l’entraîneur jette déjà l’éponge ? Non, pas tout à fait. On sent plutôt qu’il souhaite relativiser les récents insuccès en fonction de ce que le club a accompli cette année.

Il parle d’une « saison de reconstruction », avec des changements de personnel et de joueurs qui ont eu lieu durant la saison morte, en présaison, et même pendant le calendrier de la MLS. Losada ne mentionne pas les moyens financiers limités mis à la disposition de la direction sportive pour le recrutement, mais le propos est en sous-texte.

« Il reste quatre matchs et on est dans une course aux séries, rappelle-t-il. Vraiment, chapeau pour tout le monde qui travaille dans ce club. On avance avec beaucoup d’humilité et de positivisme. »

« Des plans de match plus réalistes » au menu

Du positivisme, il y en avait lors des 15 premières minutes de l’entraînement auxquelles les médias pouvaient assister, jeudi. Une sympathique compétition impliquant des ballons de football américain et une poubelle en guise de panier de basketball a permis aux joueurs de lâcher leur fou avant la vraie séance. Kwadwo Opoku, toujours aussi souriant, semblait particulièrement vivre un bon moment.

Le capitaine Samuel Piette aussi. Le décalage était frappant après ses propos incendiaires en conférence de presse, samedi dernier, après la défaite de 4-1 à Atlanta.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Piette

Losada et Piette se sont « bien parlé », depuis. L’entraîneur-chef dit apprécier « l’honnêteté », mais pour sa part, il préfère lorsque ça ne se fait pas sur la place publique.

« Je ne vais jamais utiliser les médias comme une solution pour rester sur la même page », indique l’Argentin.

Le plus important, c’est de donner ton opinion, que l’on reste honnêtes entre nous. Je pense que c’est la meilleure façon d’aller vers l’avant. Hernán Losada

Piette avait émis des doutes quant au niveau de préparation de son équipe et aux ajustements tactiques de ses entraîneurs face à Atlanta. Peu importe ce qui s’est dit entre les deux hommes depuis, Losada semble avoir choisi d’écarter le statu quo pour la suite.

Sur les quatre matchs restants, deux sont sur la route : contre Orlando City samedi, puis contre le Crew de Wilfried Nancy lors du Decision Day. Et Montréal n’a que deux victoires sur la route cette saison.

« C’est assez évident que ce qu’on a fait cette saison à l’extérieur n’a pas fonctionné comme on l’aurait souhaité, convient Losada. Pour ces deux matchs sur la route, on devra penser à faire les choses différemment. […] On devra peut-être établir des plans de match plus réalistes. »

Quioto sur le XI ?

L’Impact a son sort « entre ses mains », rappelle Bryce Duke. « Contre Orlando, je pense que tout est possible, surtout quand on se bat pour quelque chose, qu’il y a un réel enjeu. »

Ça fait maintenant deux matchs au cours desquels Romell Quioto entre en jeu pour les 15 dernières minutes. Losada se demande encore « si c’est intelligent » d’en faire un titulaire pour le prochain affrontement. Cela dit, on sent que l’option de le mettre sur son XI de départ est tentante.

« Quand tu joues à l’extérieur, c’est important de bien commencer le match, rappelle-t-il. Peut-être que tu peux garder un joueur important pour la dernière demi-heure, mais le match peut déjà être joué. »