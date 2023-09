(Montréal) Les joueurs du CF Montréal auront l’opportunité de redorer leur blason à l’extérieur du stade Saputo samedi soir alors qu’ils termineront une semaine chargée en se mesurant au Atlanta United FC.

Elias Grigoriadis La Presse Canadienne

Après des matchs nuls décevants à domicile contre le Fire de Chicago et le Cincinnati FC, le CF Montréal (11-14-4) doit maintenant reprendre sa bataille pour une place dans les éliminatoires de la MLS devant une foule très hostile au Mercedes-Benz Stadium.

Le verdict nul contre le FC Cincinnati, meneur de l’Association Est, a été particulièrement difficile, la troupe montréalaise concédant le but égalisateur sept minutes après le début des arrêts de jeu de la deuxième mi-temps.

« Il est important de se concentrer sur le prochain match, car nous n’avons pas beaucoup de temps pour nous préparer, a déclaré l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernán Losada. C’est un peu inutile de s’attarder sur le passé, surtout quand on peut le changer. »

« Nous devons retenir le positif du fait que nous avons été très compétitifs contre la meilleure équipe de la ligue et que nous aurions pu gagner jusqu’à la dernière minute, mais nous devons maintenant nous concentrer sur le reste de la saison. »

Une victoire face au Atlanta United FC (12-8-10) compenserait les récentes lacunes à domicile, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Le CF Montréal se déplacera pour son troisième match en seulement sept jours et devra récolter des points face à l’une des meilleures équipes à domicile de la MLS, ce que le club n’a pas réussi à faire depuis le début de la saison.

En fait, les huit points que le CF Montréal a récoltés à l’extérieur du stade Saputo – à égalité avec le deuxième plus petit nombre de la ligue – l’ont été contre certaines des pires équipes de la MLS à domicile.

« Nous allons devoir nous appuyer sur nos bonnes performances défensives, pas seulement celles de la ligne arrière, mais celles de tout le groupe. Si nous pouvons trouver un moyen de nous donner un peu de manœuvre en marquant, c’est encore mieux », a déclaré le capitaine Samuel Piette.

« Comme nous l’avons vu (contre le FC Cincinnati), il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’occasions pour marquer un but. »

Avec cinq matchs au calendrier et seulement trois points d’écart entre le CF Montréal, huitième dans l’Est, et le New York City FC, classé 10e, chaque point que l’on peut gagner s’avérera vital lors de la dernière journée du calendrier régulier.

C’est d’autant plus important pour le CF Montréal, qui jouera trois de ces matchs à l’extérieur contre les meilleurs de l’Association Est.

« Il reste encore beaucoup de matchs à jouer et j’ai très confiance au groupe que nous avons », a déclaré Piette.

« Le soccer est un sport très bizarre parfois, et nous devrons attendre de voir quel genre de match nous attend à Atlanta. »