« Tu penses que je suis un entraîneur qui va punir un jeune joueur comme Sean Rea, dans sa première saison comme professionnel, parce qu’il a fait quelque chose comme ça ? »

Tenez-vous-le pour dit : Hernán Losada assure qu’il n’a pas mis le jeune Rea en pénitence. La question est dans l’air depuis que le Lavallois de 21 ans a fortement réagi après avoir été sorti d’un match, alors qu’il était entré comme substitut 18 minutes plus tôt.

C’était contre Miami, le 27 mai dernier. Il y a près de quatre mois. Depuis, Rea n’a joué que 97 minutes étalées sur deux matchs. Le milieu de terrain offensif, un produit de l’académie du club, n’a pas foulé la pelouse depuis le 1er juillet.

« Non, non, continue Losada, en réponse à la question de votre représentant de La Presse. C’est simplement que Bryce Duke est un numéro 10. Ahmed Hamdi est un numéro 10. Je ne peux pas y aller avec 3, 4 numéros 10 sur l’alignement. En ce moment, il y a d’autres joueurs devant lui. C’est à lui de démontrer qu’il peut être en compétition avec ces joueurs-là. »

« Il n’y a rien de plus que ça », jure-t-il, en implorant essentiellement de ne pas chercher des problèmes là où il n’y en a pas.

Le visage de l’entraîneur-chef est parsemé de brins d’herbe et de sueur après une intense séance de fin d’entraînement avec ses joueurs au Centre Nutrilait, par un très joli jeudi matin de septembre.

Le confrère Jérémy Filosa, du 98,5 FM et d’IMFC Radio, le relance. Comment alors expliquer qu’un joueur qui obtenait des départs en début de saison ne peut même plus obtenir des minutes avec son club ?

« À la base, c’est aussi parce que Sean a joué quand d’autres joueurs ont été blessés. L’effectif n’était pas complet. Bryce n’était pas là, Mahala Opoku n’était pas là. »

Ces deux joueurs ont été acquis au cours de la saison par la voie de transferts.

« Maintenant, c’est à lui de travailler et de faire les efforts pour avoir l’occasion de jouer à nouveau. Il n’y a rien de plus que ça. »

Théoriquement, la résiliation de contrat de Matko Miljevic ne devrait pas nuire à Sean Rea. On peut deviner que l’Argentin, qui occupait un de ces postes de milieux de terrain offensifs, était devant le Québécois sur l’échiquier du CF Montréal.

Sans parler des performances quelconques de Bryce Duke depuis plusieurs semaines. En plus d’un besoin de rotation important avec un troisième match en une semaine, samedi, à Atlanta.

Si tous ces facteurs ne permettent pas à Sean Rea d’être finalement appelé en renfort, on ne sait pas exactement ce que ça va lui prendre de plus.

« C’est du soccer professionnel, rappelle Losada. Il y a un effectif de 30 joueurs. C’est à moi et au personnel de prendre les décisions. Mais quand le moment va venir, et que je te donne ta chance, tu dois être prêt. »

L’affaire Miljevic : « ça ne peut pas se passer »

PHOTO MATT KELLEY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Matko Miljevic

Le technicien avait un autre dossier épineux à commenter, jeudi matin : celui de Miljevic, justement.

Rappelons que lundi, la MLS a mis fin à l’entente qui liait le CF Montréal au joueur en raison de la participation de ce dernier dans une ligue amateur de Laval. Miljevic a été suspendu de la QCSL après avoir craché, puis frappé un joueur adverse alors qu’il assistait à un match de son équipe sur le banc.

« C’est dommage, a commenté Losada. On a parlé de ça avec le groupe, pour qu’ils soient conscients des choses qu’on peut faire, qu’on ne peut pas faire. Tout le monde a signé un contrat. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se passer. Malheureusement, ça s’est passé. »

Le capitaine de l’Impact Samuel Piette avait essentiellement le même propos devant les journalistes, jeudi.

« C’est entre les mains de Matko, a-t-il souligné. Ça a été sa propre décision. On avance, on perd un joueur apprécié du vestiaire. Malheureusement, ça fait partie de la job. [On doit vivre avec] les bonnes et les moins bonnes décisions que certaines personnes prennent. »

Une semaine chargée

Le CF Montréal n’a pas beaucoup de temps pour penser à tout ça. Après le match nul frustrant de mercredi soir contre Cincinnati, un défi de taille l’attend face à un Atlanta United en forme, en Géorgie, samedi.

Losada a-t-il déjà une idée du plan tactique à mettre en place contre Atlanta ?

« Pour être complètement honnête, je ne le sais pas encore, avoue-t-il en riant. Je viens de me réveiller après le match d’hier. Ce matin, on a eu une séance avec des joueurs qui n’ont pas joué [mercredi]. Je vais maintenant aller dans mon bureau regarder 22 000 clips d’Atlanta, puis regarder notre match d’hier. »

Cela dit, le CFM « a un plan pour tous les matchs », assure-t-il.

« C’est très clair, ce qu’on fait sur le terrain. Parfois ça fonctionne, parfois non, mais on y va avec la confiance totale qu’on peut obtenir un bon résultat. »