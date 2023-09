(Montréal) Le CF Montréal s’apprête à relever son plus grand défi à domicile jusqu’à présent cette saison, mais l’entraîneur-chef Hernán Losada est confiant dans les chances de son équipe au stade Saputo.

Elias Grigoriadis La Presse Canadienne

Avec le passage du FC Cincinnati (17-4-7) mercredi soir, le CF Montréal (11-14-3) livrera bataille à l’une des meilleures équipes de la MLS à l’extérieur de son domicile.

Le FC Cincinnati n’a subi que trois défaites à l’étranger en 2023 et totalise 21 points loin de ses partisans, le deuxième meilleur rendement dans la ligue à ce chapitre.

Toutefois, la formation montréalaise a toujours su relever les défis posés par les meilleurs clubs visiteurs de l’Association Est. Avec neuf blanchissages et autant de victoires en 14 parties, elle fait partie de l’élite du circuit Garber dans son château fort.

« Même si Cincinnati est actuellement la meilleure équipe de la ligue, je suis certain que nous allons avoir un grand match », a déclaré Losada.

« Lorsque nous jouons à domicile, l’équipe se sent bien. Le public est derrière nous et l’ambiance est incroyable, ce qui donne un coup de fouet aux joueurs. »

Admis dans les cadres de la ligue en 2019, le FC Cincinnati a vécu des débuts difficiles. Cependant, l’équipe a connu une trajectoire ascendante, culminant dans sa meilleure saison à ce jour.

Il reste que leurs récentes sorties ont été un peu plus ardues. Après avoir été éliminé par Nashville aux tirs au but en Coupe des ligues, le FC Cincinnati a perdu trois de ses six matchs suivants, toutes compétitions confondues, dont un aux tirs au but face à Lionel Messi et l’Inter Miami CF en demi-finale de l’U. S. Open Cup.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE « Ce sera un énorme défi, non seulement pour la ligne arrière, mais aussi pour toute l’équipe, mais nous sommes impatients d’affronter ce type de joueurs », a déclaré le défenseur Joel Waterman.

Mais ces résultats n’enlèvent rien au danger que peut représenter la formation de l’Ohio. Avec des munitions comme l’attaquant Brandon Vasquez et les milieux de terrain Alvaro Barreal et Luciano Acosta – candidat numéro un au titre de joueur le plus utile à son équipe – elle est capable de transformer un but en une avalanche.

« (Acosta) peut tout faire, il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et nous devons nous assurer de le garder à distance et de ne pas lui donner l’espace dont il a besoin », a ajouté le Canadien.

Une victoire contre FC Cincinnati aiderait grandement le CF Montréal dans sa lutte pour une place en vue des éliminatoires. Limité à match nul 0-0 contre le Fire de Chicago samedi dernier en raison d’un manque de finition, le CF Montréal a laissé filer des points à domicile pour l’une des rares fois de la saison.

À l’heure actuelle, la formation montréalaise occupe le huitième rang dans l’Association Est, un point devant DC United et trois points devant le Fire.

Le résultat de samedi ouvre la voie à six matchs cruciaux de la saison régulière contre des adversaires qui sont tous dans la course aux éliminatoires et qui semblent avoir retrouvé leur touche offensive.

« Je ne pense pas que nous allons nous créer 10 à 15 occasions de but par match, surtout contre des équipes plus fortes que Chicago ou lorsque nous sommes à l’extérieur », a reconnu Losada.

« La discipline défensive est importante, mais il est également crucial d’être plus efficace devant le but que samedi dernier. »