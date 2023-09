Pour un deuxième match de suite, c’est un visage connu du CF Montréal qui vient faire un tour au stade Saputo, mais c’est une fois de plus comme si de rien n’était.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le retour remarqué de l’ancien entraîneur-chef Wilfried Nancy a soulevé les passions chez les partisans, mais un peu moins au sein du Bleu-blanc-noir. Vous pouvez donc vous imaginer que le passage de Kei Kamara n’ébranlera pas les colonnes du temple lorsque le Fire de Chicago se mesurera aux Montréalais, samedi soir.

Nancy, qui a tenu plusieurs postes avec le CF Montréal pendant plus d’une décennie, a guidé le Crew de Columbus vers une victoire de 4-2, le 2 septembre. Son remplaçant, Hernan Losada, espère que Kamara et le Fire n’auront pas les mêmes succès, mais il est loin de leur accorder toute sa concentration.

« Si chaque fois que quelqu’un revient ici et que nous disions qu’il s’agit d’un match spécial ou émotif, nous allons devoir en parler tous les week-ends. C’est un match comme les autres. Tous les anciens joueurs, entraîneurs et personnes qui ont travaillé ici sont toujours les bienvenus. Ça ne change rien pour nous », a indiqué Losada.

Kamara a connu une excellente saison avec la formation montréalaise en 2022, après s’être exilé loin de la MLS en 2021. Il a récolté neuf buts et sept passes décisives et il a été mis en nomination pour recevoir l’honneur du retour de l’année. Une dispute contractuelle a cependant mené à son échange au Fire avant le début de la saison 2023.

À Chicago, le vétéran de 39 ans a touché la cible à cinq occasions, ce qui, ironiquement, le placerait au premier rang des meilleurs buteurs du CF Montréal. Son apport offensif n’aurait peut-être pas nui aux hommes de Losada, qui présentent la quatrième pire attaque de la MLS à égalité avec le New York City FC.

Losada a passé toute la campagne à chercher des solutions offensives. Encore plus depuis la blessure à Romell Quioto, à la mi-mai. L’attaque est entre autres maintenant dirigée par les jeunes Kwadwo Opoku, Bryce Duke, Jules-Anthony Vilsaint et Mathieu Choinière, qui ont montré de belles promesses récemment malgré certaines difficultés.

« Tous les joueurs peuvent être meilleurs en attaque, si nous regardons nos statistiques, a noté l’entraîneur-chef. Évidemment, nous avons besoin d’attaquants efficaces, mais il ne faut pas oublier que nous avons des joueurs offensifs très jeunes. Il y a des buts à l’entraînement, alors voyons voir si nous pouvons transposer ça dans les matchs. »

Et des buts, les Montréalais en auront besoin pour rester dans la course aux séries de l’Association Est. Actuellement huitièmes, ils ne détiennent qu’un point d’avance devant DC United, qui occupe le dernier rang donnant accès aux séries, et trois devant le Fire.

Le Bleu-blanc-noir a non seulement l’occasion de laisser le Fire à distance, mais aussi de venger un cuisant revers de 3-0 encaissé au Soldier Field il y a deux mois. Losada s’attend à un duel bien différent.

« Quand tu joues contre un adversaire que tu as affronté il y a longtemps, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Nous connaissons les joueurs du Fire de façon individuelle, mais nous verrons quel plan de match il amènera ici. C’est pour cette raison que nous concentrons nos énergies sur notre jeu et non le leur », a-t-il dit.

Alors que le CF Montréal terminera sa saison en disputant quatre de ses sept derniers matchs à domicile, où il connaît beaucoup de succès, l’occasion est belle pour amasser des points précieux au classement.

« Tous les points comptent. Il nous reste quatre matchs à domicile et nous devons trouver des façons d’obtenir des points. Nous devons nous battre parce que notre objectif est de participer aux séries et nous voulons placer l’équipe en bonne position. Nous sommes prêts à le faire », a soutenu Opoku.