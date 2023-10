Disons-le : c’est un miracle que le CF Montréal soit encore dans la course aux éliminatoires. Parce que sa défaite de samedi soir, un sonnant 3-0 à Orlando, n’a fait que prolonger le supplice qu’est cette fin de saison.

L’Impact n’a pas gagné depuis le 26 août : il en est à six matchs de suite sans victoire. Et pour un deuxième match consécutif, Montréal a été complètement déclassé par un adversaire du haut du tableau dans l’Est.

Son jeu manque d’inspiration. D’étincelle. D’urgence. De réussite. Lorsque ça tient tout juste assez en défense pour relancer l’attaque, celle-ci s’éteint en quelques secondes, une passe mal placée ou deux plus tard. Puis, rebelote.

À l’inverse du CFM, les Lions d’Orlando ont l’allure de rois de la jungle par les temps qui courent. Ils ont rugi trois fois samedi, dont deux belles frappes de Dagur Thórhallsson (50e) et de Facundo Torres (54e). Le premier but des locaux est venu d’un contre son camp de Jonathan Sirois à la 19e, alors que le ballon frappé par Facundo Torres dans la surface a rebondi sur le poteau, puis sur le dos du gardien déjà au sol.

L’efficacité des remparts a été salutaire cette saison pour Montréal. Lorsque les buts ne sont pas venus, au moins, la défense a pu limiter les chances adverses. Mais lors des deux derniers matchs, rien n’a fonctionné, ni en avant ni en arrière.

Samuel Piette avait lancé un message concret samedi dernier après la fessée reçue à Atlanta (4-1). Il avait remis en doute les solutions tactiques déployées par ses entraîneurs. Hernán Losada a répondu cette semaine qu’il devait effectivement établir des « plans de matchs plus réalistes », notamment.

Il est aussi bon de rappeler que Losada n’a pas les mêmes options sous la main que les adversaires qu’il affronte ces dernières semaines. On le dit souvent : le CF Montréal a la plus petite masse salariale de la MLS. Cincinnati, Atlanta et Orlando font partie des forces de la division. Houston et Portland, qui s’amènent à Montréal mercredi et samedi respectivement, sont féroces dans l’Ouest.

Mais ce qui inquiète surtout, c’est cette baisse de régime qui arrive au pire moment de la saison, pour un club qui voguait pourtant de bonnes bases en milieu de saison. Et, surtout, le sérieux manque de solutions offertes depuis un mois.