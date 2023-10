Malgré ses récents déboires, le CF Montréal est au plus fort de la course aux éliminatoires. Avec trois matchs à faire au calendrier de la MLS, dont deux au stade Saputo, de quoi auront l’air les prochaines semaines pour le Bleu-blanc-noir ? Analyse des étapes à venir.

1. Retrouver un esprit de corps

Vous lisiez dans ces pages, le 20 septembre dernier, que le CF Montréal avait offert une performance « rigoureuse, solide » face au FC Cincinnati. Que la défense avait brillé face à la meilleure équipe de la ligue.

Ô que le contraste est grand avec ce qu’il a démontré depuis. Ses deux matchs à l’étranger, à Atlanta et à Orlando, ont été catastrophiques. Autant au chapitre des résultats que pour l’esprit de corps qui semblait régner au sein du club, il n’y a pas si longtemps.

Tout a semblé décousu, au nord autant qu’au sud du terrain. L’attaque est en panne sèche : on est à peine capable de rejoindre le dernier tiers. La défense prend l’eau : sept buts accordés en deux matchs, contre un seul marqué.

Si l’Impact veut sauver sa fin de saison, il doit trouver des solutions, et vite. Les trois petits jours qui séparent la défaite à Orlando du prochain match contre le Dynamo de Houston, au stade Saputo mercredi, sont cruciaux, autant pour la préparation que pour la recharge d’énergie.

2. Reconquérir le confort de son foyer

Hernán Losada martèle que les matchs à la maison sont ceux qui importent. Que malgré les meilleurs efforts de son club, c’est une « tendance » forte en MLS d’être nettement supérieurs à domicile qu’à l’étranger.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Hernán Losada

Et les chiffres, que l’entraîneur-chef s’est plu à ramener dans la conversation samedi soir, lui donnent raison. Montréal compte deux gains à l’extérieur cette année. La Nouvelle-Angleterre (3e dans l’Est), Columbus (5e) et Atlanta (6e) en ont… trois. Dans l’Ouest, les deux prochains adversaires du CFM en ont seulement deux, eux aussi, et font bonne figure au classement malgré tout.

Alors, si effectivement Montréal met tous ses œufs dans le panier de ses matchs à domicile, la semaine qui s’en vient fera foi de tout.

À commencer par Houston, mercredi. Le Dynamo vient de remporter la US Open Cup contre l’Inter Miami, et pointe au 5e rang de l’Ouest. Les sources de sa contribution offensive sont variées, avec Amine Bassi (9 buts) en tête. Et le gardien Steve Clark mène la MLS au chapitre des jeux blancs, avec 12.

Mais Montréal n’est tout simplement pas la même équipe à domicile. Si ses trois derniers résultats au stade Saputo ont été décevants pour différentes raisons, il a encore le temps de redresser la barre. Il n’a surtout plus le choix.

3. Un dernier match à domicile

Quelques jours après Houston, une autre grosse pointure s’amène à Montréal. Et comme seulement 5 points séparent la 2e de la 9e place dans l’Ouest, autant Houston que Portland (7e) voudront obtenir un bon résultat dans la métropole québécoise.

Les Timbers ont le vent dans les voiles. Ils sont invaincus depuis le 31 août, soit cinq victoires en sept matchs. Cette séquence coïncide avec le congédiement de l’entraîneur-chef légendaire de Portland, Gio Savarese. Depuis le 21 août, c’est l’adjoint Miles Joseph qui a pris les rênes de l’équipe.

Joseph semble avoir trouvé une formule gagnante : son milieu de terrain brésilien Evander a pris son envol offensivement depuis le mois d’août, avec quatre buts en six matchs. Il en a neuf sur la saison MLS, en plus de ses quatre passes décisives.

Il s’agira du tout dernier match à domicile cette saison pour Montréal, son avant-dernier du calendrier. Les applaudissements de fin de rencontre au stade Saputo seront-ils des encouragements en vue des éliminatoires, ou prendront-ils plutôt la forme d’un au revoir, et à l’année prochaine ?

4. La trêve internationale

Après cette séquence à domicile, ce sera la trêve internationale de la FIFA, du 9 au 17 octobre. Trois scénarios sont possibles pour le CFM à ce moment :

le Bleu-blanc-noir a fait le plein de confiance avec de bons résultats à domicile, et cette trêve vient mettre un frein à son élan ;

Montréal est couci-couça au stade Saputo, et se réjouit d’avoir du temps pour organiser son dernier duel de la saison ;

l’Impact s’est incliné lors de ses deux matchs à domicile, a perdu trop de terrain pour conserver sa place en éliminatoires et il n’a plus rien à jouer d’ici à son match ultime.

L’autre variable, c’est de savoir qui sera rappelé au sein du club. Le Canada affrontera le Japon, le 13 octobre, dans un match amical qui s’annonce extrêmement intéressant. Ce sera notamment les débuts de Mauro Biello en tant qu’entraîneur-chef par intérim de la sélection. Mathieu Choinière, Jonathan Sirois, Zachary Brault-Guillard, Nathan Saliba et Joel Waterman pourraient être convoqués. Si c’est le cas, autant ça pourra leur faire du bien de changer d’environnement, autant la période de repos potentielle qu’offre cette trêve en sera entaillée.

5. Bonjour, Nancy et le Crew

Comme le hasard fait bien les choses, le sort de Montréal pourrait très bien se décider lors de son dernier match de la saison… contre Wilfried Nancy et le Crew de Columbus.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Wilfried Nancy

Et on a de mauvaises nouvelles pour les partisans du CFM : l’équipe de l’ancien technicien montréalais est presque intraitable à domicile, avec 11 victoires, 1 défaite et 4 matchs nuls. En plus, Nancy a continué dans ses bonnes habitudes d’offrir du soccer alléchant, spectaculaire.

Une petite virée dans les statistiques de la MLS, et le constat est frappant. Qui mène au chapitre des passes tentées ? Le Crew. Qui mène dans la colonne des passes réussies en zone offensive ? Le Crew. Qui a réussi le plus de passes décisives ? Le Crew, avec 66. Qui est le co-leader, avec St. Louis, en matière de buts marqués ? Vous l’aurez deviné : le Crew.

Là où on veut en venir, c’est que le Crew attaque beaucoup, il attaque bien, et il marque beaucoup de buts. Autant d’offensive crée beaucoup d’espace derrière, mais la défense de Columbus n’est pas catastrophique non plus. La formation de l’Ohio se tient en milieu de peloton pour la plupart des statistiques défensives.

C’est bien simple, donc. Le CF Montréal joue sa saison à domicile cette semaine. Parce que s’il a un impératif de victoire le 21 octobre à Columbus, autant dire que les carottes sont cuites.

Dynamo de Houston c. CF Montréal, mercredi à 19 h 30 au stade Saputo