PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Les matchs de 2023 auront été 24 minutes plus courts

La durée moyenne des matchs du Baseball majeur disputés en neuf manches est passée à 2 heures 40 minutes en 2023 avec l’introduction de la minuterie pour les lancers, une baisse de 24 minutes par rapport à la saison précédente.

Ronald Blum Associated Press

La durée moyenne des matchs du Baseball majeur disputés en neuf manches est passée à 2 heures 40 minutes en 2023 avec l’introduction de la minuterie pour les lancers, une baisse de 24 minutes par rapport à la saison précédente.

La durée moyenne est revenue au niveau de 1985, après avoir dépassé les trois heures pour la première fois en 2016. Elle a atteint 3 h 10 en 2021, et l’introduction du dispositif électronique de sélection des lancers l’a ramenée à 3 h 04 l’année dernière.

« Ça a pris du temps pour s’habituer, mais une fois que vous l’êtes, les matchs sont beaucoup plus rapides, a relevé le joueur d’arrêt-court des Twins du Minnesota, Carlos Correa. On ne perd pas de temps. Le rythme est bon, alors je crois que ça va rester. »

Il n’y a eu que neuf matchs qui se sont prolongés au-delà des 3:30 en 2023, en forte baisse après un nombre record de 390 en 2021.

« Je pense que tout s’est bien passé, a déclaré le receveur des Dodgers de Los Angeles Will Smith. C’est bien de rentrer à la maison un peu plus tôt. Il n’y a plus de matchs de quatre heures. »

Les Marlins de Miami ont été les plus rapides avec une moyenne tout juste en bas de 3:25, tandis que les Orioles de Baltimore et les Padres de San Diego ont été les deux équipes les plus lentes, en 2 h 44.

La minuterie restera en vigueur pendant les éliminatoires. L’année dernière, les rencontres éliminatoires de neuf manches ont duré en moyenne 3 h 23.

« Il y a des moments plus importants où vous avez besoin de prendre du recul et de réfléchir à ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire au monticule ou au bâton, a soulevé Zack Wheeler, qui amorcera le match des Phillies de Philadelphie contre les Marlins, mardi. Je ne suis pas un gros partisan de la minuterie, mais nous devons faire avec. »

Le Baseball majeur a mis en place des pénalités pour les violations, soit une prise pour les frappeurs qui ne se placent pas assez vite dans le rectangle et une balle pour les lanceurs qui ne lancent pas dans les temps.

Les Pirates de Pittsburgh ont été les plus punis avec 41 violations. Les Mariners ont été les plus disciplinés avec six infractions.