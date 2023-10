Les Rangers ne sont plus qu’à une victoire d’une présence en série de division contre les Orioles de Baltimore.

PHOTO JOHN RAOUX, ASSOCIATED PRESS

Les Rangers, les Phillies et les Diamondbacks l’emportent

(St. Petersburg) Jordan Montgomery a été exceptionnel contre les Rays de Tampa Bay, et même plus lorsqu’il a effectué un plongeon pour capter un amorti qui a aidé les Rangers du Texas à l’emporter 4-0, mardi, dans le premier match de cette série de première ronde.

Fred Goodall Associated Press

« C’est agréable de faire son travail et d’aider l’équipe à gagner », a lancé Montgomery, après avoir concédé six coups sûrs en sept manches pour placer les Rangers à une victoire d’une présence en série de section contre les Orioles de Baltimore.

Les Rangers se sont ressaisis après une fin de semaine difficile qui les a privés du titre dans la section Ouest de l’Américaine et d’un laissez-passer au premier tour éliminatoire.

Les Rays, qui portaient l’uniforme de l’époque des Devil Rays utilisé de 1998 à 2000, ont perdu un sixième match éliminatoire consécutif depuis leur victoire lors du premier match de sa série de section contre les Red Sox de Boston en 2021. Ils participent aux éliminatoires pour une cinquième année de suite.

Les lancers de Montgomery (1-0) ont donné le ton à cette série au meilleur de trois matchs. Les Rangers ont également été inspirés par un jeu défensif de l’athlète de 6 pieds et 6 pouces à la suite d’un amorti de Jose Siri vers le premier but avec un coureur au troisième but.

« J’ai vu qu’elle était assez haute dans les airs, j’ai fait deux pas rapides, et ensuite j’ai perdu le fil et je me suis lancé », a raconté Montgomery.

« C’était électrique, j’étais excité », a déclaré la recrue Evan Carter, qui a réussi deux doubles et soutiré deux buts sur balles à son premier match éliminatoire.

« Ce n’était pas un atterrissage en douceur, n’est-ce pas ? C’est un grand homme, a rigolé le gérant Bruce Bochy. Gros attrapé de sa part. Nous étions dans une situation critique. Ça montre à quel point il est compétitif. »

Bochy et les thérapeutes se sont rendus au monticule pour s’assurer que l’artilleur n’était pas blessé.

« Je crois que j’étais aussi choqué que tous les gens dans les estrades, a dit Montgomery. J’ai dû l’attraper du revers. Je n’avais jamais fait ça auparavant. Je ne pense pas l’avoir fait depuis mes 12 ans. »

Corey Seager et Josh Jung ont produit des points et les Rangers ont profité de quatre erreurs des Rays, qui ont comme des difficultés au bâton devant les 19 704 partisans – environ 5300 personnes en dessous de la pleine capacité – réunis au Tropicana Field.

« Nous n’avons pas frappé, lancé ou défendu, a déclaré le gérant des Rays Kevin Cash. Quand vous affrontez une bonne équipe, ils vont en profiter, et [les Rangers] l’ont vraiment fait. »

Montgomery, un gaucher de 30 ans acquis des Cardinals de St. Louis à la date limite des transactions, a retiré 14 des 16 derniers frappeurs à lui faire face.

Il a éventé le frappeur suppléant Junior Caminero, meilleur espoir des Rays dans les ligues mineures, pour terminer sa soirée de travail avec cinq retraits sur des prises et aucun but sur balles.

Aroldis Chapman a été parfait en huitième, puis Jose Leclerc a permis une passe gratuite en neuvième, et les Rangers ont signé leur premier blanchissage lors des éliminatoires depuis la Série mondiale de 2011.

« Nous n’allons pas changer notre approche, a toutefois averti Cash. Cette équipe a marqué beaucoup de points cette année. C’est une bonne formation au bâton. Nous avons été blanchis aujourd’hui. Je suis sûr que nous allons rebondir et avoir quelques bonnes présences au bâton. »

Tyler Glasnow (0-1) a donné un ballon-sacrifice à Jung en deuxième qui a poussé Nathaniel Lowe vers le marbre. Il a effectué un mauvais lancer avec les buts remplis en cinquième qui a permis aux Rangers d’inscrire leur deuxième point.

Les Rangers, qui ont montré un rendement de 1-en-6 avec des coureurs en position de marquer, ont porté la marque à 4-0 en sixième avec un peu d’aide des Rays, qui sont habituellement efficaces en défensive. Ils n’avaient pas commis quatre erreurs au cours d’un duel éliminatoire depuis 2008.

Glasnow a accordé des buts sur balles aux deux premiers frappeurs de la sixième et Seager a accueilli Chris Devenski, appelé en relève, avec un simple d’un point. Le deuxième point a été le résultat d’un mauvais relais de Jose Siri au troisième coussin.

Montgomery, qui pourra profiter de l’autonomie complète après la Série mondiale, a montré une fiche de 2-0 et une moyenne de points mérités de 0,67 à ses quatre derniers départs de saison régulière.

Diamondbacks 6 – Brewers 3

MILWAUKEE (AP) — Corbin Carroll, Ketel Marte et Gabriel Moreno ont frappé des circuits contre le lanceur Corbin Burnes, aidant les Diamondbacks de l’Arizona à effacer un déficit de trois points pour l’emporter 6-3 contre les Brewers de Milwaukee.

Les deux équipes disputeront le deuxième match de leur série mercredi. Les Dimaondbacks seront en bonne posture au monticule puisque les lanceurs Zac Gallen et Merrill Kelly sont disponibles à la suite d’une courte sortie de deux manches et deux tiers de la recrue Brandon Pfaadt.

Les Diamondbacks, qui ont obtenu leur billet pour les éliminatoires lors des derniers jours du calendrier régulier, avaient une fiche de 0-14 lorsqu’ils perdaient par au moins trois points dans un match d’après-saison.

Carroll et Marte ont cogné une longue balle sur deux lancers de suite en troisième manche, alors que Moreno a donné les devants aux Diamondbacks pour la première fois du match, en quatrième.

Evan Longoria a protégé cette avance en privant Tyrone Taylor d’un coup sûr avec les buts remplis, mettant fin à la cinquième en amorçant le double jeu. Christian Walker a ajouté un point d’assurance avec un double de deux points contre Devin Williams en neuvième.

Les Brewers ont laissé les buts tous occupés en première et troisième manches, tout comme en cinquième, cette fois sans qu’aucun retrait ne figure au tableau.

Les Brewers semblaient avoir un avantage au monticule après avoir assuré leur présence en éliminatoires plus tôt pour préparer leur rotation. Ça n’a pas été le cas sur le terrain.

Même si Pfaadt a concédé trois points et sept coups sûrs avant de quitter la rencontre en troisième, Burnes a également connu des ennuis.

Le lauréat du trophée Cy-Young en 2021 a permis quatre points lors des quatre premières manches et a été retiré alors que les Brewers tiraient de l’arrière 4-3 après avoir donné des buts sur balles aux deux frappeurs à lui faire face en cinquième.

« C’est un très bon lanceur, a dit Carroll à propos de Burnes. Nous voulions le sortir du match. Je crois que nous avons été très patients lors de nos présences au bâton et nous avons été récompensés avec des balles au cœur de la zone des prises que nous avons pu frapper. »

Les Brewers se sont donné une avance de 3-0 grâce à un simple productif de Carlos Santana en première et au circuit de deux points de Taylor en deuxième.

L’avance semblait suffisante pour Burnes, qui a retiré sept des huit premiers frappeurs des Diamondbacks. Mais le vent a tourné.

Caroll a expédié un tir de Burnes au deuxième balcon du champ centre après un simple de Geraldo Perdono en deuxième. Marte a envoyé le lancer suivant dans les gradins pour faire le tour des sentiers.

Le gérant des Diamondbacks, Torey Lovullo, estime que le circuit de Carroll a été un moment décisif.

« Je pense qu’à ce moment-là, nous avons tous recommencé à respirer, a-t-il dit. Je pense que nous avons collectivement retrouvé nos repères et nous nous sentions très bien avec la direction que prenait le match. »

Marlins 1 – Phillies 4

PHILADELPHIA (AP) — Zack Wheeler a retiré sur des prises huit frappeurs au cours d’un effort exceptionnel, Jose Alvarado a préservé l’avance avec un retrait au bâton crucial et les Phillies de Philadelphie ont amorcé leur parcours éliminatoire avec une victoire de 4-1 contre les Marlins de Miami.

Nick Castellanos a été l’auteur du moment marquant du match, montrant son annulaire au banc des siens après un double. Il sous-entendait que les Phillies voulaient une bague de la Série mondiale après leur échec face aux Astros de Houston l’année dernière.

« C’est pour ça qu’on joue ce mois-ci », a lancé Castellanos.

Castellanos a ajouté un double d’un point en huitième qui a permis à Bryce Harper de croiser le marbre et les Phillies se sont approchés à une victoire de la série de section contre les Braves d’Atlanta.

Craig Kimbrel a œuvré au monticule en neuvième sans donner de point pour signer le sauvetage.

Les partisans des Phillies montraient des pancartes où on pouvait lire « Un-phinished Business » (NDLR : affaires inachevées en français), et ils étaient en délire quand Rhys Hoskins, blessé, a retenu ses larmes en effectuant le lancer protocolaire.

« Il symbolise Philadelphie, honnêtement », a dit Castellanos, qui portait le numéro 17 de Hoskins sur sa casquette.

Les Phillies ont remporté 11 matchs éliminatoires l’année dernière, à deux d’un premier triomphe en Série mondiale depuis 2008.

« Nous devons revenir cette année après [cette défaite en Série mondiale], et c’est une équipe différente, a déclaré le gérant des Phillies Rob Thomson. Je pense que c’est une meilleure équipe, pour être honnête avec vous. »

Wheeler, l’une des grandes acquisitions de l’histoire du club sur le marché des joueurs autonomes, était en forme dès le départ. Il a effectué neuf lancers entre 97 et 99 mi/h en première manche, des vitesses que l’auteur de 212 retraits au bâton n’avait pas atteintes cette saison.

« Aussitôt que j’ai mis le pied sur le terrain pour aller m’étirer dans l’enclos, la foule s’est soulevée et j’ai eu des frissons », a révélé Wheeler.

Alvarado a retiré Yuli Gurriel sur des prises avec deux coureurs sur les sentiers en septième pour mettre un terme à la menace des Marlies.

Pendant que Wheelers n’a eu besoin que de 46 lancers pour conclure quatre manches, le partant des Marlins Jesus Luzardo en a eu besoin de 90.

Johan Rojas, neuvième dans l’ordre des frappeurs des Phillies, a marqué le premier point du match lorsqu’Alec Bohm a frappé un double aux dépens de Luzardo.

Bryson Stott a quant à lui réussi un simple productif en quatrième pour faire 2-0 et Cristian Pache l’a imité pour permettre à Castellanos de marquer.

Les Marlins ont terminé le match avec sept coups sûrs.

« Je pense qu’ils savent ce qui est en jeu, a déclaré le gérant des Marlins Skip Schumaker. Ils savent ce que [le match de mercredi] signifie. Nous allons faire la même chose que nous avons toujours fait. »