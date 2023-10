Adolis Garcia et Evan Carter ont frappé des circuits pour appuyer Nathan Eovaldi et les Rangers du Texas ont vaincu des Rays de Tampa Bay 7-1, mercredi, balayant ainsi cette série de première ronde en deux matchs, dans l’Américaine.

Associated Press

Garcia et Carter, une recrue de 20 ans, ont étiré les bras contre Zach Eflin, auteur de 16 victoires cette saison.

Le Texas affrontera au deuxième tour les champions de la section Est, les Orioles de Baltimore. La série débutera samedi à 13 h, à Camden Yards.

Les Rangers ont fait preuve de résilience après avoir perdu 102 matchs il y a deux ans. Ils ont également perdu trois des quatre matchs de la dernière série, contre les Mariners de Seattle, laissant du même coup filer le titre de la section Ouest.

« Il s’agit avant tout de rebondir et de faire face aux moments difficiles, a déclaré le gérant des Rangers, Bruce Bochy. Vous savez que vous allez en avoir.

« Ce qui est important, c’est la façon dont vous gérez ces moments, et les gars les ont si bien gérés, a ajouté Bochy. Je pense qu’on était laissés-pour-compte plus tôt dans la saison ou fin août… mais quel travail ils ont fait pour rebondir et occuper cette position. »

La séquence sans point des Rays lors de séries a atteint 33 manches, une de moins que le record établi par les Dodgers de Los Angeles entre 1966 et 1974.

Curtis Mead l’a brisée en produisant un point avec un simple en septième.

Les Rangers ont remporté une série éliminatoire pour la première fois depuis 2011, lorsqu’ils ont atteint la Série mondiale avant de s’incliner face aux Cardinals de St. Louis.

Cette saison, les Rays ont amené leur fiche à 13-0 pour égaler les Braves d’Atlanta de 1982 et les Brewers de Milwaukee de 1987. Seuls ont fait mieux les Maroons de St. Louis en 1884, avec un départ de 20-0.

La formation de la Floride menait sa section depuis le premier jour de la saison quand les Orioles l’ont devancée à la mi-juillet.

Balayés au premier tour pour la deuxième année de suite, les Rays ont totalisé deux points dans ces quatre matchs, frappant pour ,161.

Eovaldi a permis un point et six coups sûrs en six manches et deux tiers, tout en retirant huit frappeurs sur des prises.

Le circuit de Garcia, comme premier frappeur en quatrième, a mené à quatre points dans cette manche. Josh Jung a cogné un triple productif et Carter un circuit de deux points pour les Rangers, qui ont une fiche de 7-0 en séries à St. Petersburg.

Carter frappe pour ,306 avec cinq longues balles et 12 points produits en 23 rencontres depuis ses débuts dans le baseball majeur, le 8 septembre.

Il s’est rendu sur les sentiers à ses six premières présences au bâton dans les éliminatoires, en incluant deux doubles et trois buts sur balles.

Il n’y avait que 20 198 partisans au Tropicana Field.

Diamondbacks 5 - Brewers 2

PHOTO MORRY GASH, ASSOCIATED PRESS Le releveur des Diamonbacks Paul Sewald saute de joie après avoir assuré la victoire des siens.

Zac Gallen s’est ressaisi après un départ difficile alors que les Diamondbacks de l’Arizona ont balayé leur série de première ronde contre les Brewers de Milwaukee, mettant la touche finale avec un gain de 5-2.

Deux ans après avoir subi 110 défaites en une saison, les Diamondbacks ont atteint le deuxième tour pour la première fois depuis 2017. Ils affronteront les Dodgers à compter de samedi, à Los Angeles.

Champions de la section Centrale de la Nationale, les Brewers ont perdu neuf de leurs 10 dernières rencontres éliminatoires, une séquence qui a débuté avec le septième match de la série de championnat de la Nationale contre les Dodgers en 2018.

Ketel Marte a donné l’avance 3-2 aux D’Backs avec un simple de deux points en sixième. Freddy Peralta a flanché après un excellent départ, permettant quatre points au cours de cette manche.

Les Brewers ont malgré tout tenté une poussée tardive.

Ils ont rempli les buts avec un retrait en huitième, mais la recrue de 26 ans Andrew Saalfrank a préservé l’avance de 5-2 de l’Arizona avec une performance remarquable en relève.

Quand Sal Frelick a frappé la balle vers le monticule, Saalfrank a retiré Christian Yelich au marbre. Willy Adames a ensuite frappé au milieu du terrain, mais Marte était parfaitement positionné pour capter la balle derrière le deuxième but et il a mis le pied sur le coussin pour obtenir le troisième retrait.

Les Brewers ont ensuite placé des coureurs aux deuxième et troisième coussins en neuvième après un double de Yelich avec deux retraits, mais Paul Sewald a retiré William Contreras sur des prises pour mettre un terme à la série.

La soirée des Brewers a mieux commencé qu’elle ne s’est terminée.

Peralta n’a pas donné de coup sûr en quatre manches et deux tiers pendant que ses coéquipiers se forgeaient une avance de 2-0 en vertu d’un ballon sacrifice de Frelick et d’un simple d’Adames.

Les Diamondbacks ont obtenu leur première frappe en lieu sûr grâce à Alek Thomas, qui a frappé un circuit en cinquième. Peralta n’a pas été en mesure de s’en remettre.