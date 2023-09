La jolie collection Ma première fois, des éditions La Bagnole, qui nous avait charmée avec son premier recueil de nouvelles sexu l’an dernier, récidive avec des histoires de premières menstruations, aussi divertissantes ou gênantes qu’éducatives. Que ce soit en matière de couleur, d’odeur, d’erreurs de tampon à éviter (non, on ne coupe surtout pas la cordelette !), tout y passe, avec légèreté, bienveillance, humour et, surtout, complicité. Chaque témoignage est suivi d’une page d’informations pertinentes et inédites. Sous la direction de Geneviève Morin (à qui l’on doit aussi un témoignage), les textes sont signés Lily Pinsonneault, Camille Paré-Poirier, Carolanne Foucher, Stephie Mazunya, Myriam Daguzan Bernier, Julie Champagne et Marie Demers. En prime, une BD exclusive, de Cathon. Courez l’offrir à une préado sans hésiter.

Huit nouvelles pour changer les règles Collectif La Bagnole, collection Ma première fois 217 pages