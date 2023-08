Quelques suggestions de jeux pour passer du bon temps et faire durer l’été encore un peu plus !

Le pire jeu du monde

Un brocoli gracieux qui se coiffe dans un frigo. Est-ce que ça se peut ? Bien sûr, du moins dans l’univers loufoque d’Elise Gravel. L’illustratrice et autrice de littérature jeunesse a adapté son album Le pire livre du monde en version jeu de société (édité par Randolph). Ici, les joueurs doivent créer une bande dessinée de trois cases à partir d’une phrase créée de toutes pièces avec des cartes à jouer. Un personnage, un adjectif, une action, un lieu et hop ! Les histoires les plus rigolotes peuvent surgir au bout des crayons des joueurs. Pas de souci : les dessins peuvent être aussi nuls que l’histoire inventée. L’important reste de s’amuser.

Pour 2 à 28 joueurs de 7 ans et plus. Durée : 20 minutes. Prix : 35 $.

Stéphanie Morin, La Presse

Challengers !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le jeu Challengers ! a été primé dans plusieurs concours, notamment en France et en Allemagne.

Couronné en juin du titre de meilleur jeu de l’année (catégorie connaisseurs) au prestigieux concours allemand Spiel des Jahres, Challengers ! emprunte à la mécanique du bon vieux jeu de bataille, mais en beaucoup plus stratégique. Les joueurs participent ici à un véritable tournoi où l’objectif est de remporter le drapeau offert en pâture à chaque manche. Pour y arriver, chacun doit recruter une foule de personnages inusités avec des effets variés (une peluche, un squelette ou encore un canard de plastique) et les ajouter à sa main. Facile à comprendre, Challengers ! permet d’affronter en duel tous les joueurs autour de la table. Un hic toutefois : le jeu est plus emballant avec un nombre pair d’adversaires.

Pour 1 à 8 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 45 minutes. Prix : 55 $.

Stéphanie Morin, La Presse

What Do You Meme ? Famille – Édition québécoise

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le jeu What Do You Meme ? Famille – Édition québécoise

Jeu au principe semblable à ceux de Cards Against Humanity ou de L’Osti d’jeu, mais cette fois on associe la phrase inscrite sur la carte à des images devenues virales sur le web, des « mèmes ». Chaque joueur devient juge à tour de rôle et doit lire les cartes proposées par les autres joueurs puis choisir celle qui colle le mieux à l’image en jeu. Le joueur qui gagne la manche remporte l’image, c’est celui qui obtient le plus de cartes-images qui remporte la partie. C’est tout simple, mais très efficace. Particulièrement adapté aux jeunes ados, qui connaissent bien ces fameux « mèmes ». Notre testeur préado avait prédit sa victoire, il a effectivement remporté facilement les honneurs de la partie ! Idéalement, on joue en groupe pour une expérience plus drôle. Il existe par ailleurs différentes éditions du jeu, il y en a même une pour les fêtes de « bachelorettes » !

Pour 3 à 20 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 30 minutes. Prix : 35 $.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Akropolis

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le jeu Akropolis ravira les adeptes d’architecture.

Autre titre bardé de prix (dont l’As d’Or du jeu de l’année reçu en février dernier à Cannes), Akropolis plonge les joueurs au cœur de la Méditerranée, à l’époque de la Grèce Antique. L’objectif du jeu : placer ses tuiles de façon optimale dans les différents quartiers de sa cité afin de marquer un maximum de points. Le petit plus qui change tout : les tuiles se superposent, ce qui nous force à voir la vie en 3D et multiplie les possibilités stratégiques ! Les règles d’Akropolis sont simples, les parties sont rapides, le matériel est de qualité. Tous les ingrédients sont rassemblés pour une recette gagnante.

Pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 25 minutes. Prix : 40 $.

Stéphanie Morin, La Presse