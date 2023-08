PHOTO JOHN DAVID MERCER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Atlanta) Viktor Hovland a joué le meilleur golf de sa vie au cours des deux dernières semaines de la saison de la PGA, ce qui lui a permis de mettre la main sur son plus gros trophée en carrière dimanche : la Coupe FedEx et le bonus de 18 millions US qui vient avec.

Doug Ferguson Associated Press

Avec six coups d’avance au moment d’amorcer la dernière ronde, Hovland n’a pas flanché sous la pression persistante de Xander Schauffele. Le Norvégien de 25 ans est resté agressif et a remis une dernière carte de 63 (-7) pour une victoire par cinq frappes à East Lake, au New Jersey.

« C’est irréel d’être debout ici présentement, a dit Hovland après avoir soulevé le trophée de la Coupe FedEx. J’ai joué mon meilleur golf au cours des deux dernières semaines et ça n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. »

Hovland termine ainsi sa meilleure saison avec trois titres. Il a complété ses deux derniers tournois – le Championnat BMW et le Championnat du circuit – à -36.

Schauffele s’est assuré qu’il doive travailler pour le chèque de 18 millions en s’approchant à trois coups avec sept fanions à faire. Hovland a mis un terme au suspense avec un coup roulé de 7,5 mètres au 14e, puis en calant un oiselet sur trois mètres au 16e.

Schauffele et Hovland ont offert un excellent spectacle. Jouant dans le dernier groupe d’une ronde qui a été interrompue pendant deux heures en raison des orages, ils ont remis les deux meilleures cartes de la journée.

« Je pensais qu’un 62 aurait été suffisant pour m’approcher, a lancé Schauffele. Il a joué incroyablement bien. Il a réussi des coups roulés importants, il a juste joué comme un champion. »

« Je peux garder la tête haute. Je n’ai pas eu autant de plaisir en perdant depuis longtemps. Les sentiments sont étranges. J’ai joué 62. J’ai perdu par cinq. Simplement, bravo à “Hovi”. Il a très bien joué pour se mettre dans cette position, ça ne fait qu’ajouter la cerise sur le sundae pour son équipe et lui. »

Les deux joueurs ont montré un cumulatif de 261 (-19) dans ce tournoi. À titre de deuxième favori, Hovland a toutefois amorcé la première ronde à -8, comparativement à -3 pour Schauffele.

Le champion de l’Omnium des États-Unis, Wyndham Clark (65), a terminé troisième, à 11 coups de Hovland. Il met la main sur 5 millions. Rory McIlroy (65) mettra pour sa part la main sur 4 millions en vertu de la quatrième place.

Le Canadien Nick Taylor (72) a pris le 25e échelon sur 30 participants, à -2. Il a devancé son compatriote Corey Conners (74) par un coup.