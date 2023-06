« Emma » trône au sommet du palmarès des prénoms les plus populaires au Québec depuis près d’une décennie.

Après le triomphe des Julie et des Stéphanie dans les années 1980 et 1990, nous voici dans l’ère des Emma, qui trône au sommet du palmarès des prénoms féminins les plus populaires au Québec depuis près d’une décennie.

Les 520 nouvelles Emma et les 640 nouveaux Noah de l’année 2022 ont permis à leurs prénoms de dominer le classement des prénoms les plus choisis au Québec pour la deuxième année de suite, selon Retraite Québec. Leur popularité a grimpé en flèche au cours des années 2000 à 2010.

Depuis 2012, Emma s’est retrouvé au premier rang à sept reprises, détrôné seulement par Léa en 2013 et 2014, et Olivia en 2019 et 2020.

Emma est d’ailleurs le prénom qu’ont choisi Josiane et son conjoint, qui attendent leur premier enfant cet été. En entrevue avec La Presse, la future maman a souligné qu’elle n’allait pas changer son choix, malgré l’abondance de petites Emma au Québec.

La popularité du prénom de notre fille n’était pas un facteur lorsqu’on l’a choisi. Au contraire, je trouve ça flatteur que les gens aiment ce nom. Josiane, future maman d’une petite Emma

Pour sa part, Jeffrey Brodeur a une petite Emma de 5 mois. La popularité du prénom le réjouit. « Ça confirme qu’on a fait le bon choix », confie le papa.

De son côté, Liza Depelteau Laframboise a donné naissance, il y a deux semaines, à une petite fille prénommée Emma-Rose. Le prénom Rose arrive au neuvième rang des prénoms les plus populaires de 2022. « Je ne connaissais pas beaucoup d’Emma, et je voulais un prénom pour faire un nom composé avec Rose, révèle Liza Depelteau Laframboise. Je ne savais pas que les deux étaient aussi populaires. »

Selon la liste de Retraite Québec, il n’y a eu que 59 Emma-Rose en 2022. « Je suis contente de savoir que son prénom composé est unique », commente la nouvelle maman.

Comparativement aux Julie dans les années 1980, la proportion des Emma au Québec en 2022 est nettement moindre.

En 1980, 4,4 % des bébés s’appelaient Julie dans la Belle Province. En 2022, 1,3 % des nouveau-nées s’appellent Emma, ce qui démontre une plus grande diversité des prénoms.

« Je n’ai pas peur qu’il y ait quatre Emma dans la classe de ma fille », affirme Josiane.

Le prénom Noah renouvelle son titre

Le prénom Noah retrouve sa première place au classement des prénoms masculins les plus populaires de l’année. Longuement détenue par William, la première position a également été remportée par Liam en 2019 et 2020.

Vicky Pellerin vient tout juste de nommer son fils Noah. Le petit bonhomme a maintenant 4 mois. Elle avoue qu’elle s’est inquiétée en voyant la popularité du prénom. « J’ai beaucoup hésité à choisir ce prénom-là justement à cause de sa popularité. Mais je le trouvais trop beau pour ne pas le choisir », explique-t-elle.

« Mon chum s’appelle William… On s’entend pour dire que c’est un prénom assez populaire ! lance la jeune mère. Quand je lui ai parlé de mon incertitude, il m’a dit qu’il avait toujours bien vécu avec son prénom malgré qu’il y en avait plusieurs dans ses groupes à l’école. Au final, ils arrivaient toujours à trouver des surnoms. »

Outre Noah, les deux autres prénoms masculins les plus populaires en 2022 sont, sans surprise, Liam et William.