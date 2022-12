Elles se nomment Nebulia, Petulia, Marinia ou encore Orelia. Leurs coiffures excentriques sont de couleurs éclatées : mauve, rose, vert ou doré. Sur les réseaux sociaux, elles parlent d’amour, de partage, de gentillesse et d’entraide. Dans les dernières années, elles ont gagné le cœur de dizaines de milliers de jeunes au Québec et dans une soixantaine de pays. Et à Noël, il ne serait pas surprenant de retrouver leurs produits sous de nombreux sapins.

Ces filles aux prénoms originaux forment un nouveau groupe de musique ? Détrompez-vous. Il s’agit plutôt de quatre des onze personnages de la marque de jouets québécoise Nebulous Stars.

Lancée en 2017, cette collection qui regroupe une variété de produits de loisirs créatifs, des peluches, des poupées, des livres et un magazine compte plus de 10 millions d’articles vendus dans le monde.

« J’aime beaucoup Nebulous Stars », explique Florence Lebrun, 9 ans.

Journaux intimes, crayons, cahiers à colorier, ensemble pour faire des colliers : l’élève de troisième année présente avec joie au photographe de La Presse ses différents objets souvent décorés du visage de l’une des Stars.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Florence Lebrun et quelques produits Nebulous Stars

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La gamme de produits est très variée. Elle passe des étuis à crayons…

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE … aux journaux intimes…

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE … aux ensembles pour créer des colliers et bien plus encore.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Florence aime beaucoup ce cahier à colorier aux pages noires. 1 /5









« Quand je fais les activités, ça me change les idées », confie la jeune fille, qui aime beaucoup dessiner.

Alana Breault, 11 ans, et sa sœur Élora, 7 ans, sont aussi des fans de Nebulous Stars. « On aime beaucoup l’univers. Les personnages sont super beaux, et les valeurs véhiculées sont bien », explique leur mère, Véronique Lavoie.

L’envie de mettre de l’avant de « belles valeurs familiales » est d’ailleurs l’une des motivations qui a poussé Geneviève Lecompte et son mari, Kevin Richer, à créer Nebulous Stars.

« Il y a beaucoup de marques dans notre domaine qui sont axées sur le paraître pour cette tranche d’âge [de 6 à 11 ans]. On voulait vraiment proposer autre chose aux enfants. […] C’est important pour nous de partager des valeurs d’estime de soi, de développement personnel, de gestion du stress… », explique la présidente de Tween Team, entreprise derrière cet univers coloré.

Des qualités pour chaque Star

Ainsi, chaque Star a des qualités qui lui sont propres et qui sont mises de l’avant à travers les produits. Chacune a aussi des champs d’intérêt différents, ce qui permet aux fillettes (et aux garçons, précise Geneviève Lecompte) de s’identifier à l’un ou l’autre de ces personnages vivant dans la nébuleuse argentée.

Puisqu’elle adore se baigner, Alana Breault aime particulièrement Marinia, la Star à la robe de sirène qui pratique la méditation et qui a pour animal de compagnie une pieuvre. De son côté, Florence Lebrun préfère Nebulia. Passionnée de mode, la Star aux cheveux mauves invite les jeunes à inventer leur propre style.

Comme toutes les étoiles dans le ciel, chaque être humain est unique. Trouve ta vraie couleur et ta belle personnalité. C’est vraiment ce message qu’on veut transmettre aux enfants. Geneviève Lecompte, présidente de Tween Team et créatrice des Nebulous Stars

Ce message semble résonner chez de nombreuses familles puisque plus de 135 000 personnes suivent la marque sur les réseaux sociaux, selon les données de l’entreprise, qui est d’ailleurs très active sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok.

Sept best-sellers

L’engouement des amateurs de Nebulous Stars pour ce monde magique a aussi mené au lancement de livres. « On a décidé de faire des romans grâce à des fans qui nous demandaient d’en savoir plus [sur les Stars]. »

Au Québec, les sept romans publiés aux éditions Petit homme sont aujourd’hui des best-sellers. Renfermant « tous les secrets [de ce] merveilleux univers », Le grand livre des Nebulous Stars, récemment paru, a été imprimé à 20 000 exemplaires dès sa sortie. « Pour le Québec, ce sont de beaux chiffres », se réjouit celle qui travaille dans le milieu du jouet depuis plus de 20 ans.

Ailleurs dans le monde, une entente vient d’être conclue avec Hachette pour la distribution des livres dans le reste de la francophonie. Des versions traduites en différentes langues pourraient également voir le jour puisque des discussions sont en cours avec des éditeurs internationaux.

Avec de 15 à 20 nouveautés par année, la marque, qui compte jusqu’à maintenant 130 produits, continuera de grandir en 2023. « On lancera de très grosses choses l’année prochaine », promet même Geneviève Lecompte, sans toutefois donner de détails.

Une nouvelle qui réjouira sans doute Florence, Alana, Élora et les autres fans de ce monde fabuleux où naissent les étoiles.