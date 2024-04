L’intelligence artificielle (IA) envahit de nombreuses sphères de nos vies, mais peut-elle aider à connaître un plus grand succès relationnel, notamment sur les applications de rencontre ? Et même jouer le rôle de Cupidon ?

Nathan* a 20 ans et utilise l’application Tinder de façon régulière. Un soir, il se tourne vers ChatGPT pour générer un message destiné à une femme avec qui il veut passer un moment intime. Sa motivation ? Gagner du temps et aller droit au but avec ses intentions. Résultat : l’application d’intelligence artificielle comprend sa demande et lui génère un texte qu’il envoie à la jeune femme. Cette dernière accepte l’invitation. « Le fait que quelque chose d’autre que moi écrive le message donne une certaine assurance », croit le jeune homme.

Questionnée sur sa capacité à aider les gens à flirter, l’application d’intelligence artificielle ChatGPT répond qu’elle « peut certainement jouer un rôle dans l’amélioration de l’expérience des utilisateurs sur les applications de rencontre et les aider à rencontrer du succès ». Il suffit de taper quelques mots dans le générateur afin de recevoir plusieurs propositions de phrases ou d’approches amusantes à envoyer à la personne que l’on essaie de charmer.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dave Anctil, chercheur associé en éthique de l’IA au Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal (CRE)

Tout comme un ami, ChatGPT peut également conseiller quelqu’un qui a de la difficulté à converser sur les applications comme Tinder, Bumble ou Hinge. « Autrefois, les gens utilisaient leurs réseaux d’amis ou même des applications comme Reddit pour demander conseil sur la façon de discuter sur les applications de rencontre », explique Dave Anctil, chercheur associé en éthique de l’IA au Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal (CRE). « Les gens utilisaient déjà l’intelligence des autres pour se mettre en valeur. » L’IA enlève donc la gêne de demander de l’aide à un proche.

Selon Noé Klein, chercheur en sociologie spécialisé dans les relations intimes et les applications de rencontre, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans un contexte de drague peut procurer un sentiment d’approbation pour ceux qui l’utilisent. « C’est une manière d’avoir un retour objectif sur ce qu’on souhaite envoyer à quelqu’un », explique-t-il.

Pour pallier des lacunes sociales

Les recherches démontrent que les hommes hétérosexuels sont les plus grands utilisateurs de ce type d’intelligence artificielle pour clavarder sur les réseaux de rencontre.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Noé Klein, chercheur en sociologie spécialisé dans les relations intimes et les applications de rencontre

Selon Noé Klein, il existe, dans notre société occidentale, un concept genré qui veut que les hommes soient plus entreprenants que les femmes lors des échanges de séduction. « Cela peut expliquer que les hommes aient plus recours aux services de l’IA pour diversifier leurs approches ainsi que pour pallier certaines lacunes ou incertitudes sur le plan de l’intelligence émotionnelle », souligne-t-il.

Selon M. Anctil, ce constat est également le résultat d’une lacune sociale. « On l’oublie souvent, mais ces aptitudes relationnelles ne s’apprennent pas à l’école, rappelle-t-il. Cette baisse de capacité communicationnelle fait en sorte que les jeunes hommes hétérosexuels se sentent plus démunis pour approcher les femmes, mais aussi pour comprendre les signaux qu’ils reçoivent. »

L’IA a-t-elle une intelligence émotionnelle ?

Quand on le lui demande, ChatGPT précise qu’elle ne ressent aucune émotion : « Je n’ai pas de conscience, ni de sentiments, ni de capacités émotionnelles. »

Dave Anctil soutient toutefois que l’IA arrive à comprendre l’intelligence émotionnelle des humains. « Elle ne ressent rien, mais elle est capable de créer un modèle d’intelligence émotionnelle en se basant sur les données venant de l’internet qui portent sur les relations, l’amour et la sexualité, souligne le chercheur. Grâce à cet accès illimité aux données, l’IA est capable de générer des phrases et des réponses susceptibles de fonctionner à une échelle que l’humain ne serait jamais capable de faire. »

L’utilisation de l’IA ne garantit pas qu’elle vous aidera à trouver le grand amour.

Il faut voir l’IA comme un outil puisque, sur les sites de rencontre, il faut se démarquer et réussir à entrer en contact avec les gens. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que les rencontres humaines restent le point de réussite ou d’échec au bout du compte. Noé Klein, chercheur en sociologie spécialisé dans les relations intimes et les applications de rencontre

Rien ne vaut une première rencontre

Est-ce considéré comme « malhonnête » d’utiliser l’IA pour discuter sur les applications de rencontre ? Noé Klein souligne que « le sentiment de se sentir trahi par quelqu’un qui utilise ChatGPT pour discuter est valide, mais dans les conversations en ligne, il est aussi possible de flouer les gens, sans même l’utilisation de l’intelligence artificielle ».

« Le niveau de duplicité sur les réseaux de rencontre augmente avec le niveau de l’IA puisqu’on peut faire croire qu’on a des capacités de langage et d’expression qui sont complètement fausses », ajoute Dave Anctil, qui souligne que cette pratique s’ajoute à celle déjà bien connue de modifier des photos afin d’améliorer son apparence physique.

Une chose est certaine, l’intelligence artificielle ne pourra pas remplacer la première impression lors d’une première rencontre. Il n’y a aucune assurance que la personne vous tombera dans les bras. « Une étude a prouvé que, peu importe les tactiques et les outils utilisés sur les applications, rien ne peut prédire l’issue de la rencontre », souligne M. Klein.

Même si Nathan a fait appel aux services de l’intelligence artificielle, il a rapidement décidé de ne plus l’utiliser. « Je me suis rendu compte à quel point ça encourage le succès rapide et j’ai trouvé que ça manquait d’authenticité », raconte le jeune homme.

Mais Noé Klein se veut rassurant. « Il reste que dans nos conceptions de l’intimité, l’humain valorise l’authenticité et cherche constamment à prouver qu’il a quelque chose de spécial à offrir, d’unique, rappelle le chercheur. L’IA aide ceux qui ont déjà des pratiques malhonnêtes sur les sites de rencontre, mais ce serait surprenant de voir qu’elle augmente le taux de gens qui veulent mentir sur les applications de rencontre. »

L’IA comme filtre amoureux Au-delà de l’utilisation personnelle que font les gens de l’intelligence artificielle, celle-ci influence déjà l’expérience des utilisateurs d’applications de rencontre, notamment avec les algorithmes. « Certaines applications utilisent l’IA pour le matchmaking et ainsi calculer l’attractivité des gens en analysant plusieurs critères comme leur âge, leur ethnie, leurs attraits physiques, explique Dave Anctil, chercheur associé en éthique de l’IA au Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal. Le tout dans le but d’offrir des recommandations de candidats plus personnalisés aux utilisateurs. » L’intelligence artificielle arrive également à déterminer les candidats les plus compatibles grâce à l’étude qu’elle fait de leurs profils ainsi que de leurs données d’utilisation. « Tout comme les algorithmes, les applications de rencontre ne sont pas neutres, rappelle Noé Klein, chercheur en sociologie spécialisé dans les relations intimes et les applications de rencontre. Une uniformité existe déjà sur ces sites où on est tous soumis aux mêmes modèles de profil. »

* Nathan utilise seulement son prénom pour ne pas être reconnu par les gens de son entourage.