Monsieur pèlera-t-il l’orange pour vous ? Vous fera-t-il danser comme David Beckham ? Nommera-t-il votre nom, au moins ? Sur TikTok, des femmes mettent à l’épreuve leurs conjoints en leur faisant passer des « tests » ou des « défis » censés témoigner de leur valeur en tant qu’amoureux. Coup d’œil sur ce phénomène qui attire les clics.

Devant le comptoir, un jeune homme s’étonne devant le comportement étrange de sa conjointe, qui vient de renverser du ketchup intentionnellement. « Nettoie-le, s’il te plaît », lui ordonne madame, qui regarde le jeune homme s’exécuter avec soin, sans étendre ledit ketchup à la grandeur du comptoir. « Tellement surprise qu’il ait réussi celui-ci », écrit la tiktokeuse.

Bienvenue dans l’univers des « défis relationnels », qui se multiplient sur le réseau social chinois depuis l’automne dernier. La théorie du ketchup – l’une des plus récentes tendances du genre – a pris naissance au lendemain de Noël, lorsqu’une Américaine a diffusé la vidéo de son amoureux qui tente (avec misère) d’essuyer une tache de sauce sur le comptoir. La vidéo est devenue virale, assez pour que d’autres femmes tentent à leur tour l’expérience #ketchuptest.

Le mois d’avant, c’est la « théorie de l’épluchage d’orange » qui faisait fureur. Des femmes demandent à leur amoureux de peler une orange pour elles, prétextant trouver cela trop difficile. Quand un homme accepte, c’est signe, selon les tiktokeurs, qu’il vous traitera avec considération dans l’avenir. Un autre défi, né à la même époque, s’inspire d’une scène de la minisérie Netflix consacrée à David Beckham, celle où l’on voit l’ex-footballeur et sa femme Victoria danser sur une vieille chanson de Dolly Parton. L’idée : mettre la même chanson et vérifier si monsieur va emboîter le bas (ou vous laisser danser seule comme une vieille chaussette).

TikTok en a vu passer d’autres depuis 2020. Faire un câlin à son amoureux pendant qu’il joue à des jeux vidéo ; mettre une chanson et attendre que l’amoureux dise « je t’aime » ; demander à monsieur de nommer des noms de femme pour voir si c’est le vôtre qu’il va dire en premier… L’imagination est sans fin.

Les relations de couple sont un sujet populaire sur les réseaux sociaux, souligne le créateur de contenu Alexandre Turcotte, propriétaire de l’agence Heya. « C’est un sujet universel qui rejoint tout le monde », souligne-t-il. Une tendance émerge généralement d’une vidéo, qui présente un concept amusant, simple et facile à reproduire, dit-il. S’ensuit alors « un effet boule de neige » : « tout le monde se met à les répéter et ça devient une tendance », explique Alexandre Turcotte, qui souligne que, parmi ces « tests », on trouve bon nombre de mises en scène interprétées par des couples d’influenceurs. C’est d’ailleurs le premier conseil de Marie-Anne Sergerie, psychologue en cyberdépendance : avoir un œil critique.

Dans le lot, on trouve néanmoins des vidéos spontanées, dans lesquelles les conjoints, incrédules, s’exécutent devant leur amoureuse attendrie ou ricaneuse.

Pourquoi faire ce test ?

Avant de reproduire ces tests (qui n’ont évidemment aucune valeur scientifique), les femmes devraient d’abord se demander ce qui les pousse à le faire, selon la psychologue Marie-Anne Sergerie. Est-ce pour s’amuser ? Doutent-elles de la réciprocité de leurs sentiments ? Si c’est le cas, mieux vaut en parler. « Je pense qu’il est important de privilégier une communication authentique, transparente », dit Marie-Anne Sergerie.

Celles qui voudraient en plus filmer l’expérience et la diffuser sur TikTok ont d’autres questions à se poser, à commencer par celle du consentement.

L’autre personne pourrait se retrouver dans une posture préjudiciable. Marie-Anne Sergerie, psychologue

Sur TikTok, un homme qui a gardé son nez dans son cellulaire pendant que sa douce dansait comme Victoria Beckham a été l’objet de taquineries, mais aussi de commentaires acerbes. « Les gens divorcent pour moins que ça », a statué une internaute.

Pourquoi diffuser une vidéo faisant mal paraître son amoureux ? Encore là, les motivations peuvent être multiples : se venger, se sentir soutenue… Certains « défis » sur TikTok s’apparentent d’ailleurs à des règlements de comptes, comme tester la loyauté de son conjoint en prétendant, par textos, être une autre femme. Il y a un appétit pour ce genre de contenu : mi-février, l’Américaine Reesa Teesa a diffusé une série de 50 vidéos sur TikTok pour décrire sa relation avec son ex-mari, qu’elle décrit comme un menteur pathologique. Les vidéos – qui totalisent huit heures d’écoute ! – ont été vues des dizaines de millions de fois.

N’empêche, la plupart des vidéos montrent des amoureux qui passent les tests haut la main, serviables, rigolos, et beaux gosses par-dessus le marché. « Les réseaux sociaux, pour certains, c’est aussi une vitrine pour embellir les choses, rappelle Marie-Anne Sergerie. Certaines études aussi ont montré que plus une personne aurait tendance à douter dans son couple, plus elle aurait tendance à l’afficher sur les réseaux sociaux. »