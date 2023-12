Culture web Qu’est-ce qu’une essayiste YouTube ?

Je regarde souvent des essais sur YouTube. Il s’agit de réflexions filmées qui puisent dans toutes sortes de disciplines issues des sciences humaines afin d’analyser une culture qui, parce qu’elle s’enchâsse au web, est de plus en plus visuelle. Accessible, imagé et drôle, ce genre de vidéo pourrait peut-être devenir un canal de diffusion important de la gauche intellectuelle.