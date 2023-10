Allergies Québec propose une jolie façon d’inclure les enfants allergiques dans la fête d’Halloween : participer à l’initiative Ma citrouille turquoise, qui a débuté en 2014 aux États-Unis et qui se déploie maintenant dans une quinzaine de pays. D’abord, vous vous procurez des gâteries non alimentaires : tatouages, crayons, effaces, balles rebondissantes, autocollants, etc. Et pour le signifier aux enfants allergiques, deux options : vous peignez votre citrouille en turquoise, ou vous apposez l’affiche de l’initiative sur votre porte d’entrée. Ils pourront alors récolter des surprises en toute sécurité.