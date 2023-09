Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

Dans l’immeuble du 160, Saint-Viateur Est, dans le Mile End, on trouve des designers, des studios, des maisons de disques, mais aussi les bureaux de Lucilab, qui a créé une application gratuite – et même un service d’accompagnement – pour réduire les risques de troubles neurocognitifs par l’adoption de saines habitudes de vie.

Mercredi dernier, la veille de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, on y a lancé l’émission balado La force de l’âge, animée par Sylvie Bernier, médaillée d’or aux Jeux olympiques de 1984. « Ça va plus vite qu’on pense. Je ferme les yeux et j’ai 20 ans sur un tremplin. Je les ouvre et j’anime [une] balado sur le vieillissement », a lancé la conférencière de 59 ans.

Programme d’intervention numérique

La balado s’ajoute au programme d’intervention numérique de Lucilab, que le président Marc-André Chagnon veut faire connaître en grand. Parenthèse : nous avons interviewé plusieurs fois l’entrepreneur et musicien sans savoir que sa famille était celle de la Fondation André et Lucie Chagnon, derrière tant de contributions philanthropiques au Québec.

Marc-André Chagnon a fondé Kannibalen Records et il a tourné partout dans le monde avec son groupe Black Tiger Sex Machine. Il a récemment délaissé la scène pour partager son temps entre Lucilab et la gestion de sa maison de disques fondée avec des amis de l’école secondaire. Le pont entre les deux est facile puisque les bureaux des deux boîtes sont au même étage du 160, Saint-Viateur Est.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La vue sur le mont Royal des bureaux de Lucilab

Lucilab était cher au cœur de son grand-père André Chagnon, disparu il y a moins d’un an. « C’était son dernier projet après le décès de ma grand-mère de l’alzheimer en 2014. »

En juin dernier, Marc-André Chagnon a aussi perdu sa mère, après son père en 2021 et sa sœur en 2014. Une rude série de deuils. « On trouve de la gratitude où on peut. J’ai eu le gène du bâtisseur quelque part, donc ça me permet de rester positif », se contente-t-il de dire avec humilité.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Marc-André Chagnon

Pour sa part, Sylvie Bernier a toujours été proche des Chagnon. « J’ai connu la famille à mon retour des Jeux olympiques de Los Angeles, raconte-t-elle. Marc-André n’était même pas né. »

Sylvie Bernier a travaillé chez TVA, alors propriété des Chagnon. Leur collaboration s’est poursuivie avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec et Québec en forme.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Sylvie Bernier est présidente des tables sur un mode de vie physiquement actif et sur la saine alimentation.

Lors du service funéraire d’André Chagnon, Sylvie est allée transmettre ses condoléances à Marc-André, dont elle faisait la connaissance. Elle a tenu à lui dire à quel point la mission de Lucilab était au cœur de la mission qu’elle mène depuis son parcours d’athlète, soit la promotion d’un mode de vie sain. Moins de 24 heures plus tard, Marc-André l’appelait. Quelques mois plus tard, l’émission balado La force de l’âge est offerte au public (sur toutes les plateformes et sur YouTube).

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le lancement a eu lieu la veille de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer.

L’application Luci

La balado comprend six épisodes. Dans le premier, la Dre Sylvie Belleville, présidente du comité scientifique chez Lucilab, fait état des différents types de mémoire. Dans les autres, il est question de santé auditive, du sommeil, de l’importance des liens sociaux et de la relation entre le cœur et le cerveau (avec le Dr Martin Juneau).

Ça ne fait pas longtemps que la science a fait le lien entre la santé physique et la santé cognitive. Sylvie Bernier

On expose les faits au lieu de faire la morale aux gens. « Il fallait une approche qui ne fait pas peur, fait valoir Sylvie Bernier. Un engagement envers soi par rapport à notre santé, j’y crois profondément. »

Avec la balado, Marc-André Chagnon veut promouvoir à un autre niveau l’application de Lucilab. Après des années de travail – d’abord de recherche scientifique, puis de développement technologique –, son équipe de 40 employés est prête à accompagner plus que les 700 personnes guidées jusqu’à présent. « À terme, on voudrait travailler avec des paliers gouvernementaux pour l’offrir au plus grand nombre. »

L’application Luci offre un accompagnement avec des conseillers. Sur celle-ci, on doit d’abord répondre à un questionnaire sur nos habitudes de vie qui permet ensuite d’établir des objectifs axés autour de l’alimentation, de l’activité physique et de la stimulation intellectuelle. « C’est un programme de 12 semaines avec l’approche des petits pas », indique Marc-André Chagnon.

« Notre intervention est vraiment comportementale. On vise un changement de comportement et c’est personnalisé », ajoute Isabelle Lussier, directrice de la recherche et de l’intervention.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Isabelle Lussier

La neuropsychologue de formation, qui a été chercheuse en psychiatrie et qui a travaillé dans l’industrie pharmaceutique, a été recrutée en 2018 par Marc-André Chagnon. Avec la recherche qui a suivi l’étude finlandaise FINGER, la démonstration est solide : jusqu’à 40 % des cas de maladie d’Alzheimer sont attribuables à des facteurs de risque modifiables. « Agir en prévention est important », fait-elle valoir.

Prochaine étape : faire connaître Luci partout au Québec à partir de son cerveau du Mile End.