Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

Ça y est : les 10 000 tournesols sont en fleur dans le District central, secteur de Montréal anciennement connu sous le nom de Chabanel, qui est en véritable métamorphose. « On n’en revient pas comment ça pousse ! », s’exclame Hélène Veilleux, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) District central, alors que des cyclistes arpentent l’un des deux sentiers qui permettent de se balader à travers les hauts plants fleuris.

Des cyclistes en mode récréotouristique dans Chabanel, ancien cœur de l’industrie du textile ? C’était plutôt improbable avant que le terrain situé au 50-150, rue de Louvain Ouest – qui était encore vacant en septembre dernier – devienne la Prairie Louvain, où on trouve aussi l’esplanade du même nom et où il y a des 5 à 7 et des cours de yoga.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Il avait été envisagé d’aménager une cour de voirie sur le terrain, qui appartient à la Ville de Montréal.

Le terrain appartient à la Ville depuis 2012. Le bâtiment qui y a été démoli a longtemps été occupé par l’usine Montreal Works, qui fabriquait… des munitions pour des fusils-mitrailleurs !

Les milliers de tournesols qui s’y élèvent aujourd’hui sur une superficie de 1625 mètres carrés jouent un rôle plus rassembleur et attrayant. « La communauté nous a demandé d’ajouter du vert, notamment pour attirer de la main-d’œuvre », indique Hélène Veilleux, de la SDC, qui compte 25 000 travailleurs et qui constitue le quatrième pôle d’emplois en importance à Montréal.

C’est un consortium formé de Zaraté Lavigne Architectes, Humà Design et Architecture et En temps et lieu qui a proposé l’idée du champ de tournesols. « Nous avons été éblouis par le projet et séduits par son audace, mais c’était un défi pour une petite organisation comme la nôtre, ne serait-ce que pour avoir les autorisations », souligne Mme Veilleux.

Défi aussi pour le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB), qui avait le mandat de faire pousser les 10 000 tournesols de cinq variétés. Il a d’abord fallu construire une serre urbaine afin de faire pousser les semis. « Ce projet est vraiment différent de ce qu’on fait habituellement », précise Noémie Roy, responsable de la production agricole d’AU/LAB.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La serre où ont poussé les semis

Elle éclate de rire quand on lui demande si c’était « stressant ». « Tellement : les oiseaux, les ravageurs, les vents… », énumère-t-elle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Noémie Roy, responsable de la production agricole d’AU/LAB

Mais quelle gratification quatre mois plus tard. « C’est beau de voir combien il y a de pollinisateurs et de biodiversité. Et ce n’est pas juste beau : il y a plein de choses qu’on peut faire avec ça », se réjouit l’agricultrice urbaine.

Le projet Métamorphose

Les tournesols font partie du projet Métamorphose, qui veut faire de la Prairie Louvain un lieu de rassemblement où se tiennent des évènements réunissant des entreprises, des artisans et des résidants du quartier. Cela fait aussi partie du plan de verdissement du District central, qui s’est doté d’un plan d’intervention jusqu’en 2028.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La directrice générale Hélène Veilleux et la directrice de la stratégie et des relations d’affaires Geneviève Dufour soulignent que la Prairie Louvain représente le plus gros investissement financier pour un seul projet à ce jour pour la Société de développement commercial District central.

Notre SDC est particulière. Nous ne sommes pas une artère commerciale, mais un secteur industriel de trois kilomètres carrés qu’on requalifie en quartier d’affaires axé autour de trois pôles : design, manufacture urbaine et technologie. Geneviève Dufour, directrice de la stratégie et des relations d’affaires de la SDC District central

Les tournesols jouent un rôle de verdissement et de liant social, mais la SDC veut aussi leur trouver une autre fonction, d’où un atelier qui avait lieu mercredi dernier, auquel nous avons participé.

Une vingtaine d’organisations étaient réunies – des gens de design, de mode, d’art public, d’agriculture urbaine, de Tourisme Montréal et même de la Santé publique – pour réfléchir à l’utilisation des hauts plants et des fleurs dans une perspective d’économie circulaire. « Aujourd’hui, l’objectif est très simple. Comment transformer les tournesols ? », a dit en introduction Geneviève Dufour.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Percolab était responsable d’animer l’atelier.

Les participants ont proposé différents usages : de l’huile, des bouquets ornementaux, du compost, de la teinture, des médicaments, de la fibre, du thé, de la farine et, bien entendu, des graines à grignoter. Il a même été question de concevoir des instruments de musique avec les tiges. Ou encore du mobilier urbain qui pourrait servir l’hiver… Pourquoi pas un labyrinthe ?

Le foisonnement d’idées et de possibilités était impressionnant. À notre table, une participante, Alycia Turgeon du centre d’artistes Eastern Bloc, disait par exemple avoir des contacts à l’Atelier Retailles. Qui sait, peut-être pourrait-on transformer les résidus de tournesol en textile ou même en cuir végétal ?

Accueillir des groupes scolaires ? Offrir des activités d’autocueillette ?

Il n’y a jamais assez d’idées et elles ne sont jamais folles. C’est de l’intelligence collective. Hélène Veilleux, directrice générale de la SDC District central

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Il y a cinq variétés de tournesols : mammouth, black dye, commun, sonja et rouge.

En attendant les récoltes et de savoir ce qu’il adviendra des tournesols cet automne, la SDC convie le public à un grand défilé dans les allées du champ le 19 septembre, lors de la Semaine Mode de Montréal. Les gens pourront voir les créations et collections d’entreprises installées dans Chabanel, dont Buffalo David Bitton, CAT, Agence JLG, Julei, Ookpik, Créations Gama, Proud Diamond et Kid’s Stuff.

Dire que ces fleurs du soleil poussent où on fabriquait des munitions d’armes. Sans doute un signe d’espoir pour les idées de grandeur du District central.