La MDMA – une substance hallucinogène consommée dans les raves – pourrait dissoudre l’insécurité et la rancœur chez les amoureux en crise. Une chercheuse de Toronto s’apprête à tester l’efficacité de cette thérapie de couple hors du commun sur 60 personnes. Tandis qu’au Québec, des psychologues apprennent à encadrer leurs clients pressés d’essayer la formule par eux-mêmes.

Lovés sous leur couverture par un bel après-midi d’automne, Brigitte et Dominique avalent chacun une demi-gélule de poudre blanche. Le cœur battant à l’idée d’avoir enfin trouvé un outil pour s’aimer sans s’écorcher.

Comme bien des couples, les deux Montréalais s’étaient retrouvés à bout après plus d’un an de pandémie, d’incompréhension et de besoins inassouvis.

« Ça a éclaté pendant qu’on rénovait. C’était rendu toxique. On s’est séparés », résume Brigitte. La femme d’affaires de 40 ans nous a demandé de changer leurs prénoms parce qu’ils ont défié la loi en avalant cette fameuse poudre. Une substance hallucinogène, la MDMA, qu’on trouve aussi dans l’ecstasy.

Brigitte, mère d’un enfant, a toujours boudé les drogues. Mais les travaux d’un ami psychologue – formé pour utiliser la MDMA lors d’un essai clinique – lui ont donné confiance. Cet ami lui a donc enseigné comment procéder par elle-même, sans se mettre en danger.

L’expérience a laissé Brigitte ébahie. « Ça produit une énorme explosion émotive, sensorielle et sexuelle ! Toutes tes barrières tombent ! Tu te sens tellement en sécurité que tu as automatiquement envie de dévoiler ta vulnérabilité et d’écouter l’autre sans colère ni jugement. »

« Je n’avais jamais vécu une intimité et une confiance aussi profondes de toute ma vie. »

Après bientôt 40 ans d’interdit, l’approche que Brigitte et Dominique ont testée en cachette renaît au grand jour.

Une psychologue et professeure de Toronto, Anne Wagner, vient d’obtenir l’aval de Santé Canada pour étudier, sur 30 couples, les effets d’un traitement combinant psychothérapie et MDMA.

Elle recrutera ses sujets dès l’automne, si le comité d’éthique de l’Institut (de recherche en santé mentale) Remedy, où aura lieu l’étude, le permet.

C’est enthousiasmant ! Avec la MDMA, les gens ont plus d’empathie et moins de craintes. Ils arrivent à aborder les thèmes difficiles sans se laisser submerger, se fermer ou s’accuser.

Avant la criminalisation de cette substance unique, en 1985, des chercheurs ont fait état de succès semblables chez des dizaines de couples1.

En 2017, avec une autre psychologue de Toronto, Mme Wagner a suivi leurs traces en allant traiter six couples en Caroline du Sud, dans le cadre d’un essai-pilote dûment approuvé par les autorités américaines. Une première mondiale aux résultats prometteurs.

Son étude canadienne sera cinq fois plus vaste. Mais comme aux États-Unis, un conjoint de chaque couple devra se trouver en état de choc post-traumatique. Car l’efficacité de la MDMA pour soigner ce mal a déjà fait l’objet d’une étude encourageante2, et depuis, Santé Canada y donne accès au cas par cas.

Au cours d’une psychothérapie de deux mois, deux séances de MDMA surviendront sous supervision, pour mieux faire ressurgir les sentiments et souvenirs enfouis des participants. Pendant huit heures, ils resteront allongés – les yeux bandés et des écouteurs aux oreilles – et pourront plonger en eux-mêmes et échanger.

Ce qu’on évite – comme discuter d’une infidélité – perpétue les problèmes. Sortir enfin de cette impasse peut donc s’avérer très réparateur.

À la fin des séances, Anne Wagner comparera l’état des participants à celui d’un groupe témoin, qui recevra la même psychothérapie sans drogue.

Au Québec, quelques dizaines de psychologues ont appris auprès d’organismes comment encadrer les individus qui se procurent eux-mêmes des hallucinogènes dans l’espoir d’aller mieux.

Environ 75 psychothérapeutes nord-américains ont visité Montréal en novembre 2019 pour suivre la formation de Fluence, un organisme américain fondé par des chercheurs pour enseigner comment procéder éthiquement et sans violer la loi. « Aucun thérapeute ne peut fournir de MDMA ou être présent lorsque des gens en prennent », indique le formateur Andrew Rose, qui habite la métropole.

Il s’agit de bien préparer ses clients à l’intensité de la décharge émotive qui les attend. Puis à favoriser l’intégration de ce qu’ils auront vécu.

« L’expérience peut les déstabiliser et les laisser à vif et vulnérables, alors mieux vaut les soutenir que les rejeter », plaide Andrew Rose.

La MDMA permet de braquer la lumière sur ses problèmes, pas de les effacer comme par magie, prévient-il.

Brigitte et Dominique sont chanceux. Leur expérience les a tellement rapprochés qu’ils la reproduisent quelques fois par an. Toujours à petite dose, seuls et sans alcool. « Le lendemain, on se regarde encore dans les yeux, s’extasie Brigitte. Notre complicité émotionnelle et sexuelle progresse sans cesse. On se sent plus amoureux qu’à nos débuts ! »

Le procédé ne s’avère pas toujours aussi heureux. Quelques participants aux essais de l’Association multidisciplinaire pour des études psychédéliques (MAPS) ont déclaré publiquement que leur traitement (individuel, dans leur cas) n’avait fait qu’aggraver leurs idées noires.

MAPS – qui finance l’étude approuvée à Toronto – indique donc sur son site web que « la psychothérapie assistée par la MDMA ne convient pas à tout le monde et comporte des risques, même dans un cadre thérapeutique ».

« Il faut rester prudent, conclut Andrew Rose. Mais l’alcool et les analgésiques que les gens prennent chaque jour pour oublier leurs difficultés causent beaucoup plus de dégâts que les hallucinogènes. »

Hors des essais cliniques, la MDMA reste difficile à obtenir et peut être coupée avec des substances nocives, prévient de son côté le psychologue Joe Flanders, l’un des pionniers de l’utilisation thérapeutique des hallucinogènes à Montréal et professeur adjoint à l’Université McGill.

Quiconque s’y aventure doit donc se procurer un kit d’analyse chimique. Et éviter de consulter n’importe qui, conseille-t-il.

En 2022, lorsqu’il a élaboré un programme de formation pour Numinus, un réseau de cliniques spécialisées dans ces traitements, Joe Flanders a constaté que 35 autres organismes offraient des cours – parfois très brefs ou superficiels. « On voit un peu n’importe quoi, dit-il. L’absence de normes représente un grave problème quand un outil donne autant de pouvoir. »

Un élixir d’amour ?

D’après un article scientifique, la MDMA crée les conditions biologiques idéales pour réparer une relation, en augmentant des substances clés3 comme l’ocytocine, une hormone qui favorise l’attachement et la confiance, la sérotonine, un neurotransmetteur qui stabilise l’humeur, et le cortisol et la noradrénaline, qui peuvent accroître l’éveil et la motivation (et l’anxiété). La MDMA augmente souvent l’envie de toucher et d’être touché. En plus de réduire l’activité de l’amygdale, la structure cérébrale de la peur, souligne le psychiatre Nicolas Garel, qui a légalement traité des patients avec des hallucinogènes.

Il juge donc théoriquement possible que la MDMA s’avère bénéfique en thérapie de couple : « Mais les données probantes sont quasi nulles. On n’a pas d’étude rigoureuse. » Le chercheur imagine mal, de toute façon, comment un médecin pourrait prescrire de la MDMA à un couple : « On ne prescrit pas d’interventions pharmacologiques pour des problèmes dits relationnels. » Aux États-Unis, où la course aux profits est intense, un anesthésiant censé abattre les résistances, la kétamine, est administré à des couples lors de retraites dans des cliniques aux allures de spas – qui poussent comme des champignons. Les médecins canadiens en général sont plus prudents avec la prescription hors indication de substances à risque d’abus, assure le Dr Garel. « À ce niveau, c’est le Far West là-bas ! »

