Dans son nouveau livre Elizabeth, 50 ans auprès du couple royal, confidences exclusives qui vient d’être traduit en français, l’auteur et ex-député britannique Gyles Brandreth, proche de la famille royale, raconte la vie de la reine Élisabeth II. Il fait d’ailleurs partie des invités qui seront à l’abbaye de Westminster, le 6 mai, lors du couronnement de Charles III.

Quelle est l’ambiance à Londres à quelques jours du couronnement de Charles III ?

On espère qu’il ne va pas pleuvoir comme en 1953, lors du couronnement de la reine Élisabeth II. J’avais 5 ans, et j’étais sur les épaules de mon père dans la foule, et je me souviens encore de la pluie. Ce couronnement est une grande première pour beaucoup de gens dans notre pays, le premier en 70 ans. Tous s’accordent pour dire qu’il n’y aura pas d’extravagance, et que ce sera une cérémonie plus courte alliant tradition et modernité.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La reine Élizabeth II lors de son couronnement ; elle porte la couronne impériale ornée de bijoux et porte le globe et le sceptre lorsqu’elle quitte l’abbaye de Westminster, le 2 juin 1953.

Le couronnement se tiendra à l’abbaye de Westminster, qui fait vraiment partie de l’histoire.

Tous les rois et reines ont été couronnés depuis 1066 à l’abbaye de Westminster. Le premier couronnement fut Guillaume le Conquérant, le 25 décembre 1066. Le roi Charles III sera le 40e monarque à y être couronné. Pour ce qui est de la tradition, le roi et la reine consort utiliseront le Carrosse d’or d’État, le même utilisé le 2 juin 1953. D’ailleurs la reine Élisabeth II m’avait confié que ce carrosse n’était vraiment pas confortable. Il n’a pas d’amortisseurs, le trajet ne devrait pas être trop long !

PHOTO YUI MOK, ASSOCIATED PRESS Le « Gold State Coach » ici, à Buckingham Palace, à Londres, dans lequel le roi Charles III et la reine Camilla retourneront à Buckingham Palace après le couronnement le 6 mai prochain à l’abbaye de Westminster.

Vous écrivez que Camilla est une force pour le roi Charles III. Pourquoi ?

La reine a toujours décrit le prince Philip comme étant sa force et son soutien. C’est exactement ce qu’est Camilla pour Charles. C’est son alliée, sa meilleure amie, et il se sent libre avec elle. Ils partagent le même sens de l’humour, l’amour de la littérature, du théâtre et du jardinage. Je les ai observés, à Highgrove House, à Clarence House, Charles évoque chaque fois son épouse adorée. Elle porte un regard bienveillant sur lui. J’ai fait la connaissance de Camilla dans les années 1960 alors que nous étions adolescents, et elle sera une formidable reine. Je pense que les gens l’ont acceptée, elle est dévouée, généreuse, discrète. Elle sera la reine la moins guindée de l’histoire. Le roi Charles III, comme de nombreuses familles, en est à son second mariage. Ce couple est le reflet d’une certaine modernité, c’est une famille recomposée, comme il y en a beaucoup d’autres.

PHOTO HUGO BURNAND, ROYAL HOUSEHOLD, FOURNIE PAR REUTERS Le roi Charles III et la reine consort Camilla, en mars dernier

Vous rencontrez la reine Élisabeth II pour la première fois alors que vous êtes étudiant à Oxford, le 2 mai 1968.

Oui, je tiens un journal depuis que je suis jeune et quand vous rencontrez la reine, vous vous en souvenez. Ce que j’ai pu observer à travers les années, c’est que dès que la reine arrivait quelque part, l’atmosphère changeait. Les gens devenaient nerveux, personne n’avait un comportement normal avec elle. Margaret Thatcher, lors de sa première audience avec la reine, était très anxieuse. Lorsqu’elle a fait sa révérence, elle l’a fait de manière tellement prononcée et trop près du sol qu’elle n’a pas pu se relever, on a dû l’aider ! C’est toujours étrange de la rencontrer et les gens ne sont pas normaux… !

Que faut-il retenir de la reine Élisabeth II, de manière plus intime ?

Ce qui est remarquable, c’est que pendant 70 ans, elle a toujours eu un sens du devoir et une grande constance. Elle a toujours fait très attention aux autres. Je vois à quel point elle était respectée et aimée pour sa bonté, sa bienveillance. Ce qui surprend les gens, c’est de voir à quel point elle était drôle, elle avait un grand sens de l’humour. Elle adorait jouer dans les pièces de théâtre. Lorsqu’elle était adolescente, c’était un vrai plaisir pour elle. D’ailleurs, on l’a vue dans le sketch avec l’ours Paddington, elle y prenait un malin plaisir, ou encore avec James Bond, à l’occasion des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Vous racontez les derniers jours de la reine, et vous écrivez qu’elle souffrait d’un cancer ?

La cause officielle de sa mort est la vieillesse, mais j’avais entendu dire qu’elle souffrait d’un myélome, un cancer de la moelle osseuse, ce qui expliquerait sa fatigue et sa perte de poids au cours de la dernière année de sa vie.

La nouvelle génération est-elle prête à régner ?

Oui, car le roi Charles III ne régnera pas 70 ans… Je pense qu’on apprécie beaucoup le prince William et Kate Middleton. Harry sera présent au couronnement, peut-être que ce sera une visite-éclair, peut-être qu’il y aura une réconciliation. Le prince Philip disait souvent que la presse britannique faisait de la famille royale un grand soap opera. Le couronnement est un évènement d’État qui va réunir les dignitaires du monde entier, présidents, premiers ministres, familles royales, et n’oublions pas que le roi est le chef d’État. Je pense qu’un évènement grandiose comme celui-là, un couronnement, nous le faisons mieux que quiconque, ici en Angleterre.

Oui, mais il y a un couronnement une fois tous les 70 ans !

Oui ! Le prochain sera plus tôt, mais vous savez, les membres de la famille royale vivent longtemps, la reine Élisabeth, 96 ans, le duc d’Édimbourg, 99 ans, la reine mère, 101 ans, alors ce règne peut durer pas mal de temps. Le père de la reine Élisabeth II, le roi George VI, est une exception, il est mort à 56 ans, mais il fumait beaucoup trop.

Elizabeth : 50 ans auprès du couple royal, confidences exclusives Gyles Brandreth Éditions Michel Lafon 336 pages