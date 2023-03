La série balado À plat ventre : la culture des diètes avec Loounie, animée par Caroline Huard et produite par KOTV, remporte le 13e Prix ÉquiLibre. Remis par l’organisme du même nom, à l’issue d’un vote du public, cette récompense vise à mettre en valeur des initiatives québécoises ayant su valoriser l’acceptation de la diversité corporelle.

Offerte sur la plateforme OHdio de Radio-Canada depuis janvier 2022, cette balado prend la forme d’une quête personnelle, celle dans laquelle s’est lancée Caroline Huard pour comprendre les effets de la culture des diètes et s’en libérer. « Pour moi, la culture des diètes, c’est tout ce qui fait que depuis que je suis petite, j’ai l’impression d’être une mauvaise personne parce que j’ai pas un ventre plat, explique-t-elle en ouverture du premier épisode. C’est aussi toutes les pensées qui disent que je fais quelque chose de pas correct si j’arrive pas à maigrir. Et tout ce qui me dit que de pas être grosse, ce serait plus important que ma santé et même mon bien-être. Et ça, on s’entend que ça n’a pas de sens. »

L’ancienne ergothérapeute, devenue créatrice de recettes véganes, discute du sujet avec plusieurs invités, notamment la psychologue Janick Coutu, les nutritionnistes Catherine Lefebvre et Julia Lévy-Ndejuru, la photographe et militante anti-grossophobie Julie Artacho ainsi que le professeur au Département de médecine de l’Université Laval Benoit Arsenault.

Les autres projets finalistes pour ce prix étaient le compte Instagram @_sonia_tremblay, animé par Sonia Tremblay, l’émission Des bons mots, pensée et animée par Gabrielle Morissette et produite par MAtv Québec, le livre pour enfants Le joli bedon rond de Marion, écrit par Renee Wilkin et illustré par Annie Boulanger ainsi que la série de capsules vidéo La grossophobie, produite par Arrimage Estrie.