Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses idées pour terminer le week-end en beauté.

Le plaisir de se retrouver en famille, entre amis, réunis autour de grandes tablées qui s’étirent toute la journée, c’est ce qui caractérise le dimanche du ténor Marc Hervieux. Directeur général du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec depuis la fin août, il passe une bonne partie de la semaine à Québec, alors il apprécie ses week-ends dans les Laurentides, au bord du lac, en compagnie de sa blonde et de leurs trois filles.

Un souvenir d’enfance

Quand on lui parle du dimanche, Marc Hervieux évoque un souvenir d’enfance. « On allait faire un tour de machine en famille, dans l’immense voiture de mon père, un Mercury Grand Marquis 1977 vert forêt avec un toit en vinyle blanc ! On partait tous ensemble, mes deux sœurs, mon frère et moi sur la banquette arrière, et mes parents à l’avant, qui fumaient pendant notre promenade dominicale. On s’arrêtait manger une patate frite sur la rue Broadway dans Montréal-Est. C’est un souvenir marquant. Une tradition qu’on avait les dimanches midi de mon enfance, à Hochelaga-Maisonneuve, c’est le rosbif avec patates pilées, mélangées avec carottes et petits pois, que ma mère préparait ! Le soir, comme on avait eu un grand repas le midi, on déjeunait ! On mangeait un bol de céréales ou des toasts, et une fois de temps en temps ma mère faisait des club sandwichs, et là, c’était comme si nous étions au restaurant ! »

Au bord du lac

Il y a des dimanches où il n’y a rien du tout au programme de Marc Hervieux. « J’aime me réveiller au chalet à La Conception, dans les Laurentides, au bord du lac, avec l’odeur du café, et je ne fais rien du tout ou presque ! Je vais cuisiner, préparer un déjeuner avec mes filles qui ont 16, 18 et 21 ans. Nous sommes un petit clan tissé serré, elles viennent passer le week-end avec leurs amoureux et amoureuses, la famille s’agrandit, il y a les amis aussi. On aime lorsque la maison est pleine, c’est la vie de chalet, et c’est un grand plaisir ! Ma fille cadette joue au volleyball, alors il peut y avoir des dimanches où il y a des matchs ou un tournoi, alors je vais l’accompagner et encourager l’équipe ! »

La journée à table !

« Ce que j’aime le plus, c’est le brunch qui devient un late lunch, puis un souper ! Tout le monde jase et s’amuse à refaire le monde, puis on a une petite fringale à nouveau, parce que ça fait quelques heures qu’on discute, alors on se refait un petit quelque chose à manger et puis finalement, c’est l’heure du souper ! J’adore ça. J’aime les mijotés, parce qu’est c’est facile, mais aussi à cause de l’odeur dans la maison. On met le chaudron au milieu de la table, tout le monde se sert, c’est convivial. J’aime bien préparer un bœuf bourguignon, avec un camembert qui a fondu tranquillement, il y a aussi mon cassoulet qui est devenu une tradition. Les amis m’appellent et le réclament ! Il y a des week-ends où il peut y avoir beaucoup de monde, jusqu’à 30 personnes ! Ma blonde et moi, on s’entend bien dans la cuisine, alors on lance chacun des mijotés, trois ou quatre recettes différentes qui cuisent tranquillement pendant qu’on sort dehors ! On s’allume un feu de bois ! On fait aussi une patinoire sur le lac, on joue au hockey, on patine et quand on rentre à la maison, ça sent le bonheur ! Il n’y a rien qui bat ça ! Absolument rien ! »

Un peu de travail

Le dimanche matin, Marc Hervieux est en ondes sur Ici Musique de 10 h à midi, mais il n’est pas en direct. « Je prends le temps de répondre aux auditeurs sur les réseaux sociaux parce que la radio est un média tellement intime que j’ai l’impression d’être avec eux en direct. Les gens m’écrivent spontanément, ils me parlent de l’effet que leur procure la musique, à quel point telle chanson les rend heureux ou leur rappelle des souvenirs. Il y a des dimanches où je suis en concert, alors je peux être en répétition dès le matin si j’ai un spectacle l’après-midi. Je ne travaille pas la majorité des dimanches, loin de là, mais c’est très gratifiant de chanter et de recevoir l’amour du public. »

Jour de repos

« À l’époque où je chantais dans les opéras du monde entier, le dimanche était toujours un jour de repos. Il n’y avait pas de concert ni de répétition. Le dimanche, c’est sacré, c’est un jour de congé et j’avoue que je suis tout à fait d’accord avec ce principe. Le dimanche est fait pour provoquer des rencontres entre amis, en famille. Les magasins pourraient fermer, on pourrait s’adapter et prévoir pour que, le dimanche, on n’ait pas besoin de courir les magasins. Il faut renouer avec ce temps précieux, retrouver le plaisir de communiquer ensemble. La communication se fait depuis trop longtemps d’un écran à l’autre, et il faut renouer avec le plaisir de se retrouver en personne, discuter, réfléchir, lors de ce temps d’arrêt. »