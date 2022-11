PHOTO MARIA KORNEEVA, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Des chercheurs se sont penchés de plus près sur la relation entre basses fréquences et danse, grâce à une expérience grandeur nature lors d’un concert. Les résultats montrent que les participants dansaient près de 12 % de plus lorsque de très basses fréquences étaient imperceptiblement diffusées, en plus de la musique.