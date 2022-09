Pour reprendre notre souffle avec de jeunes enfants ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Un journal pour la nouvelle maman

Après l’arrivée de bébé, ses premiers pas dans sa nouvelle vie sont souvent rapidement consignés dans un journal. Mais pas ceux de la maman. Moments, un journal structuré fabriqué au Québec avec la collaboration de psychologues en santé maternelle, propose de faciliter l’adaptation de la mère à son nouveau quotidien et de l’aider à traverser cette période appelée le quatrième trimestre. Cinq minutes par jour pendant six mois, c’est le temps qu’il suffit pour répondre aux questions suggérées dans le cahier pour se reconnecter avec soi-même et créer un espace à soi. Bien sûr, on peut utiliser un cahier de notes ordinaire, mais d’être accompagnée dans le processus et d’avoir en main un bel objet, ça aide aussi à se motiver.

Moments est offert en ligne ainsi que dans 10 boutiques au Québec (notamment Petit Hurricane et Co., Livia Maternité, Veille sur toi et dans trois magasins Clément dès la mi-septembre). Dix pour cent des profits sont versés à La Maison Bleue, un organisme qui soutient les femmes enceintes en situation vulnérable.

Valérie Simard, La Presse

Une application québécoise pour suivre sa grossesse

PHOTO FOURNIE PAR NAÎTRE ET GRANDIR Aperçu de la nouvelle application de Naître et grandir

C’est la première application du genre conçue au Québec et elle vient tout juste d’être développée par le site de référence Naître et grandir. Gratuite et sans publicité, elle permet de suivre l’évolution du bébé, de la grossesse jusqu’à ses 2 ans. Les futurs parents auront accès à des images du fœtus ainsi qu’à des réponses aux questions les plus fréquentes durant les 24 premiers mois de vie – sur le développement, la santé et le bien-être, l’alimentation, la vie de famille... L’application permet même de suivre le cheminement de plusieurs enfants à la fois.

Laila Maalouf, La Presse

Le deuil et l’anxiété à hauteur d’enfant

IMAGES FOURNIES PAR SAINT-JEAN ÉDITEUR Le deuil d’Olivia et L’anxiété de Timothée, texte de Martine Latulippe et de Nathalie Parent

Olivia a un immense chagrin. Son chat Flocon est mort. Ses parents essaient de lui changer les idées, mais rien ne calme sa peine. De son côté, Timothée est inquiet. Il ne veut pas déménager. Et s’il n’avait aucun ami dans sa nouvelle école ? À travers l’histoire d’Olivia et de celle de Timothée, l’autrice Martine Latulippe et la psychologue Nathalie Parent aident les tout-petits à apprivoiser le deuil et l’anxiété. Au fil des pages de ces deux albums, différentes questions invitent les enfants de 3 ans et plus à discuter de ce qu’ils ressentent. Un guide pour les parents accompagne chaque titre. Une façon d’ouvrir en douceur le dialogue auprès de son enfant et de lui offrir des outils pour mieux gérer ses émotions.

Le deuil d’Olivia et L’anxiété de Timothée, texte de Martine Latulippe et de Nathalie Parent. Illustrations de Catherine Petit. Saint-Jean Éditeur. Dès 3 ans.

Véronique Larocque, La Presse