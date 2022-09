Avis aux fans de Harry Potter : un vent de magie souffle sur la province.

Véronique Larocque La Presse

D’abord, à Drummondville, où une boutique vendant exclusivement des produits inspirés de l’univers du jeune sorcier a ouvert ses portes samedi.

Que le choixpeau vous ait envoyé chez les Gryffondor ou les Serdaigle, vous pouvez mettre la main sur l’uniforme approprié chez Sorcière et magie. Outre les capes officielles des quatre maisons de Poudlard, on trouve parmi les quelque 2000 articles en stock des baguettes, des chandails, des peluches, des tasses, des casse-têtes et bien plus. « J’ai vraiment une grande variété pour tous les budgets et tous les goûts », assure Maggie Leroux, propriétaire de la boutique.

PHOTO MAGGIE LEROUX, FOURNIE PAR SORCIÈRE ET MAGIE Des tasses de la thématique Harry Potter, en vente chez Sorcière et magie

Celle qui signe « Votre sorcière » lorsqu’elle écrit sur les réseaux sociaux espère faire vivre une expérience inédite aux visiteurs.

Je veux que quand les gens entrent en boutique, ils basculent dans un univers magique. Je me suis beaucoup inspirée de mon escapade à Salem, au Massachusetts. Maggie Leroux, propriétaire de Sorcière et magie

Les décors du parc thématique Harry Potter d’Universal Studios, en Floride, l’ont également influencée, mais son commerce n’est en rien un copié-collé de ceux-ci. « Je voulais apporter ma magie à moi dans le monde », affirme celle qui se passionne pour tout ce qui est fantastique.

Sorcière et magie est la seule boutique au Canada qui vend exclusivement des produits sous licence Harry Potter. L’ancienne secrétaire « a travaillé très fort » pour obtenir les droits auprès de Warner Bros. « J’ai écrit à J. K. Rowling et c’est comme ça que j’ai pu enfin parler aux avocats de Warner Bros. », confie l’admiratrice du sorcier à lunettes.

Un bal à Montréal

Du côté de Montréal, l’évènement Harry Potter : le grand bal de Noël se tiendra de novembre à janvier. Inspirées de l’élégante soirée organisée lors du Tournoi des Trois Sorciers dans le quatrième tome de la série, les festivités comprendront, bien entendu, de la danse, mais aussi des « performances ensorcelantes », de la boisson et des bouchées thématiques ainsi qu’un marché. Les billets pour cette activité destinée aux 12 ans et plus sont en vente dès maintenant.