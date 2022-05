Éducation sexuelle

S’éduquer à la sexualité sur TikTok ?

Est-ce que ça fait mal ? C’est quoi, le 69 ? Et le pénis, est-ce qu’il est plus long, après la première relation ? Non, ces questions n’ont pas été posées dans une classe ni à l’heure du souper, mais bien sur TikTok. Portrait d’une incursion improbable, analyse et réflexions.