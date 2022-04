Au lendemain de notre rencontre, Tanya Tremblay devait terminer le tournage de DRAG, le troisième long métrage de Sophie Dupuis, qui met en vedette Théodore Pellerin. « Ce sera un grand film », annonce-t-elle. Mais comme tous les lundis de la semaine, ce ne sont pas des acteurs et des actrices qui se succèdent sur la chaise de la coiffeuse, mais plutôt des personnes malades et leurs proches aidants.

Émilie Côté La Presse

« Ça va être beau avec votre forme de visage. Je n’en reviens pas que vos cheveux ne bouclaient pas avant.

— Avec la chimio, la texture des cheveux change », souligne la dame que Tanya Tremblay aide doucement à se relever.

« Une petite touche et elle fait de la magie », nous lance la femme fraîchement coiffée.

Tanya Tremblay est infirmière de formation. Cela lui est fort utile dans l’exercice de ses fonctions, mais c’est comme coiffeuse qu’elle œuvre à la maison St-Raphaël.

Elle coupe des cheveux dans le nouveau salon de beauté du rez-de-chaussée du centre de soins palliatifs d’Outremont. Elle peut aussi aller dans les chambres des patients trop faibles pour se déplacer. « J’ai même fait une teinture dans une chambre récemment pour une dame qui y tenait beaucoup. »

Le salon de beauté a pu ouvrir grâce à un don de 25 000 $ de Lise Watier. « On offre des coupes et des mises en plis. Et prochainement, on va offrir des manucures », explique Véronique Després, directrice des services multidisciplinaires de l’organisme.

Si la maison St-Raphaël peut compter sur les services de Tanya Tremblay, c’est grâce à une de ses amies qui a pensé à elle en voyant une publication sur les réseaux sociaux de Gabriel Julien, grand gagnant d’Occupation double 2007. Il a fondé l’OSBL Coups de Pinceaux Coups de Ciseaux, qui a pour mission d’offrir des coupes de cheveux à des gens dans le besoin. Il a fait circuler un message afin que la maison St-Raphaël trouve un coiffeur bénévole.

« J’ai été infirmière auxiliaire pendant huit ans, notamment en soins palliatifs, et à la demande de mon père, j’ai été son infirmière de fin de vie. Cela a été une grande épreuve qui a amené beaucoup de remises en question », raconte Tanya Tremblay.

Son retour au travail a été trop émotif, si bien qu’elle a voulu explorer un intérêt pour la coiffure qu’elle avait déjà.

Ce que j’aimais le plus de mon métier d’infirmière, c’était de gâter les patients. Et en coiffure, c’est ce que je fais. Tanya Tremblay

C’était il y a cinq ans. Tanya Tremblay avait déjà de l’expérience, mais elle a tenu à suivre la formation requise pour devenir coiffeuse. Rapidement, elle s’est mise à travailler sur des plateaux de tournage (dont la série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé de Xavier Dolan) ou encore pour le Cirque du Soleil.

Son implication à la maison St-Raphaël ? « Cela va outre la coiffure », expose-t-elle.

Un homme lui a dit récemment : « Tu ne saisis pas l’importance de ce que tu fais pour nous. Moi, j’ai toujours été fier de mon apparence. Toi, tu me donnes ça jusqu’à la fin. »

Les soins capillaires de Tanya Tremblay apportent à la fois du confort, de la dignité et du répit aux malades. « Un massage de tête, ça fait du bien ! », lance-t-elle.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La maison de soins palliatifs St-Raphaël, aménagée dans une ancienne église

Des soins uniques

La maison St-Raphaël, un OSBL qui existe depuis l’automne 2019, est aménagée dans une ancienne église de la rue Deacon, à Outremont. Il y a 12 chambres privées pour des patients en soins palliatifs. On compte quelque 50 employés et 70 bénévoles.

Il s’agit de l’un des rares établissements au Québec – et le seul à Montréal – à offrir aussi un centre de jour pour les gens atteints d’une maladie incurable. Il y a la maison Michel-Sarrazin, à Québec, et la maison Victor-Gadbois, à Belœil.

« On offre aussi des services aux proches et aux endeuillés », souligne Véronique Després, directrice des services multidisciplinaires de l’organisme.

Cette dernière insiste sur l’importance d’avoir des « soins palliatifs précoces ». « On constate que les gens peuvent rester plus longtemps à la maison en collaboration avec les soins à domicile des CLSC. »

Outre la coiffure, la maison St-Raphaël offre des services de massothérapie, d’acupuncture, de zoothérapie et de musicothérapie. « Se sentir bien dans sa peau apporte une certaine normalité », souligne Véronique Després, qui est travailleuse sociale de formation.

Un grand soulagement

À notre arrivée à la maison St-Raphaël, Michel Dufour sortait du salon de coiffure. « Je suis un proche aidant. Je suis ici avec ma mère depuis le 10 février. Quand je suis arrivé, on m’a offert un lit et ma mère tenait à ce que je reste avec elle », nous a-t-il raconté.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Michel Dufour a eu recours aux services de coiffure, mais aussi de massothérapie.

Sa mère de 91 ans a un cancer avancé. « Elle est trop faible pour être à la maison. Et ici, elle est confortée dans sa douleur. »

Son fils se trouve privilégié de pouvoir se consacrer pleinement à sa tâche de proche aidant grâce aux services de la maison St-Raphaël.

La nourriture est bonne, le personnel est attentionné. C’est vraiment bien. L’ambiance est vraiment plus détendue qu’à l’hôpital. Michel Dufour, proche aidant

« En fait, je suis un peu comme à l’hôtel, ajoute-t-il. Je n’ai pas de plat à préparer et de vaisselle à faire. »

Michel Dufour a eu recours aux services de coiffure, mais aussi de massothérapie.

« Pour les malades, c’est un grand soulagement de savoir qu’on prend soin de leurs proches aidants », souligne Véronique Després.

Chose certaine, Tanya Tremblay aurait aimé pouvoir compter sur un centre comme la maison St-Raphaël quand elle a accompagné son père dans la maladie. « On se sent impuissant et c’est épuisant. »

Une coupe de cheveux, c’est un temps d’arrêt et une façon de prendre soin de soi. Et c’est ce qu’elle offre tous les lundis aux malades et aux proches aidants de la maison St-Raphaël.