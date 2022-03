Acheter pour se défouler

Avez-vous eu l’impression de dépenser plus, depuis deux ans, sur des achats souvent impulsifs – et pas toujours raisonnables ! – par frustration ou par dépit devant les hauts et les bas de la situation sanitaire ? C’est le cas de bien des gens, et le phénomène a même été baptisé par les médias anglo-saxons : le revenge shopping – ou le magasinage de revanche.