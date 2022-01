Les salles à manger rouvrent la semaine prochaine, dont celle du Kamúy. Mais le restaurant caribéen de Paul Toussaint a décidé de devancer l’annonce et d’ouvrir (légalement) sa terrasse le week-end dernier, pour l’évènement Cinquième Vague. Organisée en collaboration avec le chef Massimo Piedimonte et les sommeliers Joris Gutierrez-Garcia et Xavier Richard-Paquet, cette petite bulle festive hivernale a un succès fou et se poursuit jusqu’au 5 mars.

Ève Dumas La Presse