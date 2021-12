C’est connu, au Québec, on aime célébrer… et on aime les jeux de party, surtout lorsqu’ils sont québécois. En voici quatre pour mettre une touche ludique dans votre congé des Fêtes.

Stéphanie Morin La Presse

Match 5

Qu’est-ce qui est froid et qui fait rire ? Le Bonhomme Carnaval ! Qu’est-ce qui est carnivore et vit dans l’eau ? Un requin ! Dans Match 5, les joueurs doivent créer des liens entre différents concepts pour tenter de faire le plus de points possible. Comme c’est le hasard qui détermine les concepts à combiner, ce n’est pas toujours simple… Chaque bonne réponse vaut un point, mais lorsque plusieurs joueurs ont la même réponse, le pointage augmente. Il faut donc éviter les réponses trop tirées par les cheveux.

À savoir : rien ne vous empêche d’augmenter le nombre de joueurs au-delà des huit suggérés… Un jeu de party malin (et un brin stressant lorsqu’on utilise le sablier !).

Nombre de joueurs : de 2 à 8

Âge : 10 ans et plus

Durée : 20 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Auteur : Carl Brière

Éditeur : Synapses Games

Prix : 35 $

Devine the sogne

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le jeu Devine the sogne est tout indiqué pour les amateurs de musique populaire.

Les amateurs de musique populaire brilleront dans ce jeu au principe tout simple, puisqu’il faut déterminer le titre d’une chanson à partir d’un court extrait des paroles. Seul hic : ces paroles sont traduites mot à mot, ce qui donne un résultat souvent étrange. Un exemple ? « Toutes les nuits dans mes rêves, je te vois je te sens. » La réponse est (roulement de tambour) : My Heart Will Go On, interprétée par Céline Dion. Si vous l’avez trouvé, vous gagnez trois points !

Le jeu peut se jouer en mode coopératif ou compétitif, et quatre niveaux de difficulté différents sont proposés. Le boîtier contient plus de 400 chansons francophones traduites en anglais ou chansons anglophones dans leur version franco à deviner. Un jeu qui fait chaque fois chanter les invités !

Nombre de joueurs : de 2 à 16

Âge : 14 ans et plus

Durée : 15 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Auteurs : Chloée Deblois et Marc-Antoine Bazinet

Éditeur : Randolph

Prix : 27 $

Char-ark

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le jeu de société Char-ark a été imaginé par deux animateurs du 96,9 CKOI.

Les animateurs du 96,9 CKOI Billy Tellier et Sébastien Hurteau ont inventé un nouveau jeu qui mêle charade et jeux de mots douteux. Son nom : Char-ark. Le but est de deviner le mot ou l’expression qui se trouve derrière cet étonnant amalgame. Comme le disent si bien les auteurs de ce jeu : inutile de réfléchir trop longtemps, la réponse la plus stupide est souvent la meilleure… Une version « pour boire » a même été imaginée, pour les 18 ans et plus. Un jeu sans aucune autre prétention que celle de faire rire !

Nombre de joueurs : 3 et plus

Âge : 16 ans et plus

Durée : 15 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Auteurs : Billy Tellier et Sébastien Hurteau

Éditeur : Gladius International

Prix : 20 $

What Do You Meme ?

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le jeu de société What Do You Meme ? existe désormais dans une version toute québécoise.

Voici l’édition québécoise d’un jeu humoristique qui a conquis de nombreuses personnes à travers le monde. Son principe s’apparente beaucoup au très populaire L’osti d’jeu. Les joueurs doivent tenter de faire les combinaisons les plus loufoques entre une carte image et une carte texte, dans le but de créer le meilleur mème (comme ceux qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux).

À savoir : certaines cartes sont cotées 18 ans et plus en raison de leur côté trash. À vous de décider si vous les gardez en jeu ou non. Parce que certains sujets peuvent être à éviter entre la dinde et la bûche de Noël…