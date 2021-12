Je me concentre sur ce qui est le plus important pour moi, soit de partager du temps précieux avec ceux qui sont les plus importants pour moi dans ma vie. Alors, si je peux voir ensemble mes enfants et mes petits-enfants pendant la période des Fêtes, je me concentre là-dessus en me disant que c’est déjà mieux que l’an dernier. Pour le reste, soit la famille élargie et les amis, on remet ça à plus tard quand la situation sera meilleure. Avec les enfants, on s’amusera deux fois plus intensément.