Société

Un calendrier des pompiers… osé ou pas !

Le célèbre calendrier des pompiers est arrivé avec, en plus de la classique version osée, une édition spéciale qui rend hommage aux intervenants d’urgence et aux travailleurs essentiels, en raison de la pandémie. Aux côtés des pompiers, on y retrouve une infirmière, un chirurgien plastique, un policier de la Sûreté du Québec et un paramédical.