Société

Consommation d’alcool

Les Québécois plus raisonnables qu’avant

On entend beaucoup parler des gens qui choisissent l’abstinence. Or, le Québec compte toujours autant de consommateurs d’alcool (84 % des 15 ans et plus). La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont un peu plus raisonnables qu’avant.