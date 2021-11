Après la publication d’un dossier sur la lutte contre les changements climatiques, vous avez été nombreux à souhaiter lire et échanger des trucs concrets pour limiter les émissions de gaz à effet de serre de votre ménage. Chaque dimanche, nous vous en présentons un qui sera ensuite analysé par le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG).

Catherine Handfield La Presse

Aujourd’hui, un truc de notre lecteur Maxime Vaillancourt sous la loupe de Maxime Agez, analyste au CIRAIG.

Le truc de Maxime Vaillancourt : Voyager mieux… et moins loin

Au point critique des incendies de forêt en Colombie-Britannique, Maxime Vaillancourt et sa conjointe ont annulé la croisière dans les Caraïbes qu’ils pensaient faire en 2022. « Pas question d’empirer la situation », dit M. Vaillancourt, qui songe à faire de même avec ce voyage aux Pays-Bas prévu en 2023. Et l’été dernier, au lieu de faire un road trip de camping en voiture, le couple a enfourché ses vélos pour se rendre directement camper dans un parc de la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ).

L’analyse de Maxime Agez