Mode et beauté

Les robes haute couture de Stéphane Rolland sur la plage à Biarritz

(Biarritz) On se lève à 4 h et on quitte l’Hôtel du Palais à Biarritz pour capter la lumière au bord de l’océan dans la capricieuse météo basque : pour le couturier Stéphane Rolland, le luxe se marie cette saison avec l’air et les vagues.