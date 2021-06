Chroniques

Devenir son père

Quand on a 10 ans, notre père est un héros. Quand on a 20 ans, notre père est dépassé. Quand on a 30 ans et qu’on devient père, on s’identifie un peu à lui. Quand on a 40 ans et des enfants, on a pour lui plus d’empathie. Quand on a 50 ans, on réalise qu’on partage plus d’idées qu’on le croyait avec lui. Et quand on a 60 ans, on regrette de ne pas le lui avoir dit.