Société

COVID-19

Est-ce possible d’être (encore) résilients ?

On a (encore) « deux gros mois devant nous », a averti mardi le premier ministre du Québec, François Legault, montrant du doigt les variants et ses conséquences sur les plus jeunes. Après plus d’un an de restrictions, est-il possible d’être (encore) résilients ? On en discute avec la psychiatre Cécile Rousseau et le psychologue Joe Flanders.